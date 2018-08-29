Ср, 29.08.2018
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Член Федерации футбола Египта угрожает матери Салаха

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Mohamed Salah

ФОТО: NICOLAS ASFOURI / AFP

Член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф в твиттере угрожает матери форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, передает sports.ru.

«Хотел бы напомнить Салаху, что его мать все еще в Египте. Ты находишься за границей и можешь делать все, что захочешь. Думаю, многие поймут, о чем я», — написал Латиф в твиттере.

Ранее Салах выступил с публичной критикой в адрес египетских футбольных властей.

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