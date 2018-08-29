Член Федерации футбола Египта угрожает матери Салаха

Rus.Postimees.eeСпортЧлен Федерации футбола Египта угрожает матери СалахаЧлен Федерации футбола Египта угрожает матери Салахаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать29 августа 2018, 15:46Mohamed SalahФОТО: NICOLAS ASFOURI / AFPЧлен совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф в твиттере угрожает матери форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, передает sports.ru.«Хотел бы напомнить Салаху, что его мать все еще в Египте. Ты находишься за границей и можешь делать все, что захочешь. Думаю, многие поймут, о чем я», — написал Латиф в твиттере.Ранее Салах выступил с публичной критикой в адрес египетских футбольных властей.египетливерпуль