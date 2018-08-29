Ср, 29.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Десятки заключенных в Таллиннской тюрьме почти 10 дней не принимают пищу

Десятки заключенных в Таллиннской тюрьме почти 10 дней не принимают пищу

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Несколько десятков заключенных в Таллиннской тюрьме уже около десяти дней не принимают пищу, предлагаемую учреждением.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции, по данным которой от 40 до 50 задержанных с 19 августа отказались принимать горячую еду, утверждая, что не хотят принимать пищу из рук одного из работающих в пищеблоке заключенных.

В то же время заключенные не голодают, поскольку покупают себе еду в тюремном магазине.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ