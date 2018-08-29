Десятки заключенных в Таллиннской тюрьме почти 10 дней не принимают пищу
29 августа 2018, 15:52
Несколько десятков заключенных в Таллиннской тюрьме уже около десяти дней не принимают пищу, предлагаемую учреждением.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции, по данным которой от 40 до 50 задержанных с 19 августа отказались принимать горячую еду, утверждая, что не хотят принимать пищу из рук одного из работающих в пищеблоке заключенных.
В то же время заключенные не голодают, поскольку покупают себе еду в тюремном магазине.