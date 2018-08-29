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  • Мария Юферева подарила президенту книгу об истории Ласнамяэ, выпущенную к юбилею ЭР

Мария Юферева подарила президенту книгу об истории Ласнамяэ, выпущенную к юбилею ЭР

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Мария Юферева и Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Управа Ласнамяэ

Сегодня, 29 августа в Нарвском колледже Тартуского университета старейшина столичного района Мария Юферева передала президенту Керсти Кальюлайд книгу об истории развития района Ласнамяэ, изданную к столетию государственности Эстонии.

Автор текста, историк Йосеф Кац рассказывает в новой книге «Ласнамяэские истории. Из древних времен в будущее» о тысячелетней истории местности, где сейчас располагается относительно молодой район Ласнамяэ, ставший домом для более сотни тысяч таллиннских жителей, сообщает управа Ласнамяэ.

«Сегодня перед педагогической конференцией в Нарве мне удалось встретиться с главой Эстонии Керсти Кальюлайд и подарить президенту книгу о древней и интересной истории Ласнамяэ», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. Старейшина добавила, что книга получилась очень интересная и в ней каждый откроет для себя что-то новое о столичном районе.

Издание появилось благодаря предложению местных гидов выпустить сборник о достопримечательностях района. Идею поддержали депутаты Таллиннского городского собрания от Ласнамяэ. Первое издание книги вышло 24 августа этого года.

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