Мария Юферева подарила президенту книгу об истории Ласнамяэ, выпущенную к юбилею ЭР

Сегодня, 29 августа в Нарвском колледже Тартуского университета старейшина столичного района Мария Юферева передала президенту Керсти Кальюлайд книгу об истории развития района Ласнамяэ, изданную к столетию государственности Эстонии.
Автор текста, историк Йосеф Кац рассказывает в новой книге «Ласнамяэские истории. Из древних времен в будущее» о тысячелетней истории местности, где сейчас располагается относительно молодой район Ласнамяэ, ставший домом для более сотни тысяч таллиннских жителей, сообщает управа Ласнамяэ.
«Сегодня перед педагогической конференцией в Нарве мне удалось встретиться с главой Эстонии Керсти Кальюлайд и подарить президенту книгу о древней и интересной истории Ласнамяэ», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. Старейшина добавила, что книга получилась очень интересная и в ней каждый откроет для себя что-то новое о столичном районе.
Издание появилось благодаря предложению местных гидов выпустить сборник о достопримечательностях района. Идею поддержали депутаты Таллиннского городского собрания от Ласнамяэ. Первое издание книги вышло 24 августа этого года.