Корб: партия ответит комиссии по надзору за финансированием партий в положенный срок

«Я обеспокоен комментариями членов комиссии по поводу упомянутых требований, - сообщил Корб BNS. - Рассмотрение дела еще не доведено до конца, но Каарел Таранд уже сейчас заявляет, что Центристская партия виновна. Это напоминает ситуацию, когда судья еще до начала процесса заявляет, что подсудимый виновен, - отметил Корб. - Я о такого рода практике до сих пор не слыхал».

«У нас есть время до 7 сентября, - продолжил Корб. - Мы направим комиссии ответ к положенному сроку. Но если члены комиссии ERJK уже сейчас выступают в масс-медиа с заявлениями о том, что Центристская партия виновна, то я не уверен, что они вообще обратят внимание на наш ответ им».

Поскольку комиссия надзора за финансированием партий (ERJK) считает вышедшие в эфир на телеканале ПБК до местных выборов выпуски передачи «Русский вопрос» скрытой политической рекламой Центристской партии, комиссия потребовала от партии уплатить более 40 000 евро.

Вице-председатель ERJK Каарел Таранд сказал на прошлой неделе сказал BNS, что сумма, которую должна выплатить партия, составляет 40 387 евро 20 центов. Требование предъявлено за семь вышедших в эфир ПБК передач, показанных в преддверии местных выборов в период с 2 сентября по 14 октября. По словам Таранда, комиссия считает их скрытой рекламой Центристской партии.