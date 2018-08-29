Корб: партия ответит комиссии по надзору за финансированием партий в положенный срок

Вице-председатель Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) Каарел Таранд своими высказываниями по сути уже вынес Центристской партии обвинительный приговор, считает генеральный секретарь партии Михаил Корб. По его словам, партия отчитается по поводу требования на сумму более чем в 40 000 евро в указанный срок, то есть, к 7 сентября.
«Я обеспокоен комментариями членов комиссии по поводу упомянутых требований, - сообщил Корб BNS. - Рассмотрение дела еще не доведено до конца, но Каарел Таранд уже сейчас заявляет, что Центристская партия виновна. Это напоминает ситуацию, когда судья еще до начала процесса заявляет, что подсудимый виновен, - отметил Корб. - Я о такого рода практике до сих пор не слыхал».
«У нас есть время до 7 сентября, - продолжил Корб. - Мы направим комиссии ответ к положенному сроку. Но если члены комиссии ERJK уже сейчас выступают в масс-медиа с заявлениями о том, что Центристская партия виновна, то я не уверен, что они вообще обратят внимание на наш ответ им».
Поскольку комиссия надзора за финансированием партий (ERJK) считает вышедшие в эфир на телеканале ПБК до местных выборов выпуски передачи «Русский вопрос» скрытой политической рекламой Центристской партии, комиссия потребовала от партии уплатить более 40 000 евро.
Вице-председатель ERJK Каарел Таранд сказал на прошлой неделе сказал BNS, что сумма, которую должна выплатить партия, составляет 40 387 евро 20 центов. Требование предъявлено за семь вышедших в эфир ПБК передач, показанных в преддверии местных выборов в период с 2 сентября по 14 октября. По словам Таранда, комиссия считает их скрытой рекламой Центристской партии.
Комиссия рассчитала сумму в соответствии с договором Таллинна с ПБК и добавила НСО. Комиссия проинформировала Центристскую партию о своем требовании. По словам Таранда, срок ответа еще не истек.