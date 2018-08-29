Обзор: российская пропаганда в ежегодниках спецслужб Эстонии, Латвии и Литвы

Государственное бюро безопасности Литвы

2017

Российскую информационную политику осуществляют в Литве через sputniknews.lt и baltnews.lt, которые получают финансовую поддержку из России. Их целью является расширение российского влияния в информационном пространстве Литвы, распространение отличного от запада мировоззрения и формирования прокремлевского общественного мнения.

В 2017 году по наставлению формирующих информационную политику России лиц эти новостные порталы начали опубликовывать статьи, связанные со статусом проживающих в Литве меньшинств польской национальности. Они пытались разжечь этническое противостояние и накалить отношения между Литвой и Польшей. Эти новостные порталы пытались убедить аудиторию в том, что Литва дискриминирует местных поляков, или же создать впечатление, что Польша не собирается отказываться от территориальных требований по отношению к соседям.

2016

В 2016 году Baltnews.lt продолжили интенсивную деятельность в Литве. Этот информационный портал совершал информационные атаки против Литвы, используя при этом острые общественные темы: холокост, беженцы, терроризм и усиление этнического противостояния. Новостной портал пытался привлечь внимание не только русскоязычной аудитории, но также запустил отдельный проект на литовском языке.

Полиции безопасности Латвии

2017

Параллельно с латышским «Спутником» свою деятельность продолжил спонсируемый «Россией Сегодня» baltnews.lv, главным редактором которого является Андрей Яковлев. По оценке Полиции безопасности Латвии, этот новостной портал распространяет российские геополитические интересы в информационном пространстве Латвии.

2016

Baltnews.lv продолжает свою деятельность в информационном пространстве Латвии (начиная с 2014 года). По информации Полиции безопасности Латвии, новостной портал получает деньги от «России Сегодня». Представители как «России Сегодня», так и baltnews.lv пытались скрыть существующую связь и вместе с этим основную цель: распространение российских интересов в информационном пространстве Латвии.

Учитывая, что на новостном портале baltnews.lv очень часто публиковали статьи из российских новостных источников и порталов, в результате в Латвии происходило распространение российских взглядов и геополитических интересов.

КаПо

2016

Деятельность направленного на русскоязычную аудиторию Балтийских стран и ранее упомянутого в ежегодниках КаПо новостного портала Baltnews координируют несколько работников «России Сегодня». Они осуществляют практически всю работу новостного портала.

Координаторы также регулярно рекомендуют свои темы «Спутнику». Таким образом, через сеть координируют российские сообщения. Более того, «Россия Сегодня» обязывает новостной портал Baltnews Эстонии, Латвии и Литвы сотрудничать с представительствами «Спутник», а также дублировать опубликованные новости.

2015

Россия уделяет большое внимание публикации своих новостей в международных СМИ. Для поддержки выделены финансовые средства для создания медиарессурсов заграницей, в том числе и в Эстонии.

В декабре 2013 года было создано российское новостное агенство «РИА Новости» и государственная медиакампания «Россия Сегодня». Начиная с 2015 года, «Россия Сегодня» занимается созданием своего представительства и новостного портала «Спутник» как на русском, так и на эстонском языках, в Эстонии. За деятельностью «Спутника» в Балтийских странах следит работник Андрей Благодыренко. Представительство в Эстонии курируют из Москвы Марина Перекрестова и Лиана Минасьян.

Аналогический пример – созданный осенью 2014 года в Эстонии, Латвии и Литве новостной портал Baltnews.

2014

У России существуют инструменты для создания внешнеполитической пропаганды, но очевидно, что их необходимо интегрировать, дополнить и усилить сотрудничество. В первую очередь, инструментами являются появившиеся заграницей пропагандистские каналы. Например, создание в 2013 году государственного новостного портала «Россия Сегодня». В последствии был создан англоязычный аналог «Russia Today» (известный сегодня как RT), который транслирует новости на арабском, испанском и немецком языках.

Еще один пример, создание новостного портал Baltnews, который получает финансирование от «Росcии Сегодня», в Балтийских странах. Новый медиапроект был запущен в 2014 году в Эстонии, Латвии и Литве под общим названием Baltnews. Название новостных порталов в Балтийских странах: baltnews.ee, baltnews.lt и baltnews.lv.