Вопрос читателя: лишат ли меня гражданства и вида на жительство, если я не продлил срок действия паспорта?

На вопрос ответил консульский отдел посольства Украины в Эстонии:

Штраф за просроченный паспорт не назначат, у консульства нет таких полномочий. Гражданства тоже не лишат, по этому поводу волноваться не нужно. Но новый паспорт все-таки лучше получить, так как при возникновении каких-либо вопросов и проблем он может понадобиться.

Поскольку в нашей стране проживают и граждане Российской Федерации, консульский отдел посольства РФ в Эстонии также сообщил Rus.Postimees, что штраф, а тем более лишение российского гражданства за просроченный паспорт российским законодательством не предусмотрены. «Требования к оформлению и продлению вида на жительство в Эстонии устанавливают компетентные органы Эстонской Республики», - сказано в сообщении.

Тему прокомментировала и ведущий чиновник по делопроизводству миграционного бюро Департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд:

Человек является иностранным гражданином, а Департамент полиции и погранохраны не занимается выдачей паспортов других стран. Читателю следует обратиться с этим вопросом в посольство Украины в Эстонии.

Паспорт не является в Эстонии обязательным документом. Иностранным гражданам для проживания в Эстонии требуется вид на жительство и карта вида на жительство. Если и вид на жительство, и карта вида на жительство действительны, то все в порядке.

Для постоянного проживания в Эстонии есть два вида на жительство - вид на жительство долговременного жителя, который выдается один раз и который не надо продлевать, и срочный вид на жительство для постоянного проживания в Эстонии, который выдается сроком на пять лет. Если читатель проживает в Эстонии всю жизнь, то скорее всего, у него долговременный вид на жительство, который не надо обновлять, но каждые пять лет надо получать новую карту вида на жительство (по сути - ID-карту). Если у человека истек срок его паспорта, это не является препятствием для получения новой карты вида на жительство.

Информацию о том, как получить документ человеку, которому трудно передвигаться, можно найти на сайте департамента.

Родственники, социальный работник или опекун могут помочь человеку заполнить необходимые анкеты, сделать фото, заплатить госпошлину.

Если человек не может передвигаться, он может ходатайствовать о выдаче новой ID-карты по почте. «В каждом конкретном случае мы сможем найти наилучший вариант, для начала стоит позвонить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов и описать свою ситуацию, а наш специалист посоветует, как удобнее всего подать ходатайство и получить документ. В некоторых случаях документ могут доставить и на дом, для этого вместе с ходатайством следует подать в Департамент полиции и погранохраны заявление: в этом случае должна иметься справка от врача о том, что человек не может передвигаться», - заключил Хейнлайд.