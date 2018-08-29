Репс: необходимо помочь школам, в которых детей обучают ради экзаменов Добавлено видео-интервью!
29 августа 2018, 17:23
Министр образования Майлис Репс сказала Postimees, что основная причина, по которой Министерство образования хочет отказаться от выпускных экзаменов в основной школе, это желание доверять школам и учителям больше, чем сейчас. "Дадим возможность детям быстрее найти свой путь", - отметила Репс.
"Беспокойство понятно, - прокомментировала Репс мнение директора Гимназии Густава Адольфа, что не все школы могу справиться с экспериментами. - Мы сами следим за местами, где может произойти упадок. Если дети действительно учатся ради экзаменов, то таким школам необходимо придти на помощь".
"Осмелюсь сказать, что количество таких детей очень небольшое. Большинство школ замечательные и ждут такого шага уже давно", - сказала Репс.
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