Репс: необходимо помочь школам, в которых детей обучают ради экзаменов

"Беспокойство понятно, - прокомментировала Репс мнение директора Гимназии Густава Адольфа, что не все школы могу справиться с экспериментами. - Мы сами следим за местами, где может произойти упадок. Если дети действительно учатся ради экзаменов, то таким школам необходимо придти на помощь".