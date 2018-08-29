Полиция выявила новый тренд в подростковых бандах

«Случаи применения насилия между самими подростками или случаи, когда подростки нападают на посторонних людей, к сожалению, не являются новостью для полиции. Но этим летом за короткий период времени было несколько таких случаев, a новый тренд этого года – то, что нападения записываются на видео и эти видео выкладываются в социальные сети. Tакие видео мы находим в социальных сетях практически ежедневно.

В Таллинне было примерно 20 "заводил", часть из которых были проблемными детьми и, к сожалению, они стали преступниками – из них шестеро взяты на данный момент под стражу, так как они совершали действительно серьезные преступления, остальные тоже нам знакомы. С этими "заводилами" ходят "за компанию" подростки, которые могут сами и не участвовать в нападениях, но присутствуют при них.

На этих подростков "заводилы" имеют определенное влияние, и под воздействием эти подростки могут тоже начать совершать правонарушения. Наш опыт показывает, что если быстро изолировать "заводил", взять их по разрешению суда под стражу, то и остальная компания разваливается.

К сожалению, эти подростки совершали такие правонарушения не в первый раз. Они и раньше находились в поле зрения полиции, в серьезных случаях мы знакомы с этими подростками со времени, когда им было всего по 11–12 лет. Но полиция не может постоянно находиться при каждом таком подростке, чтобы тот не совершал ничего противозаконного.

Полиция много занимается превенцией: мы активно сотрудничаем с другими службами, проводим мероприятия, молодежные полицейские и констебли посещают семьи, но если посмотреть на картинку в целом, с точки зрения всего государства, то недостатки, определенно, есть. Кто занимается в итоге этим подростком, его семьей? Ведь семья в первую очередь оказывает влияние на подростка. Самая сложная задача – повлиять на этих подростков, которые "тусуются за компанию", которые сегодня еще просто свидетели, чтобы они не стали преступниками.

У части из них есть семьи, часть из них живет в детском доме, часть в приемных семьях, часть уже в спецшколах. В полицию зачастую звонят родители, которые не справляются со своими 12–15-летними детьми, просят помощи, потому что они сами уже не знают, что делать дальше. Полиция приезжает и разрешает конкретную ситуацию на месте, но это уже "тушение пожара", такие семьи нуждаются в помощи не только полиции.

Полиция знает, в каких местах собираются подростки, когда мы приезжаем на место, то обычно они быстро расходятся, а те, кому нечего скрывать, остаются на месте просто "тусоваться". Мы разговариваем с ними, и разговаривать с этими детьми могут и сотрудники МуПо, и сотрудники охранной фирмы – люди в форме в любом случае оказывают на подростков дисциплинирующее влияние. Если происходит нарушение общественного порядка или применение физической силы, то полиция вмешивается в ситуацию, так как наша функция – обеспечение общественного порядка.

Меня как полицейского беспокоит то, что преступления совершаются в Таллинне, в Харьюмаа, по всей Эстонии, ежедневно. Конечно, надо следовать самым простым традиционным советам: следить за тем, где вы находитесь, если что-то кажется странным или опасным, сообщать в полицию. Но приставить патруль к каждому подростку – это не решение.