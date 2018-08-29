Вопрос читателя: могут ли лишить вида на жительство, если у человека нет регистрации в Эстонии или он долго жил за границей?

Тему прокомментировала ведущий чиновник по ведению делопроизводств миграционного бюро Департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд:

Что касается второй ситуации, то зарегистрированное место проживания является одним из условий для получения вида на жительство. Если человек снимает жилье, то на основании действительного договора об аренде он может зарегистрировать свое место жительство даже без согласия владельца жилья в местном самоуправлении. Если человек снимает жилье, например, у родственников или хороших друзей на основании устной договоренности, то для регистрации места жительства должно быть письменное согласие владельца жилья.

По поводу же первой описанной ситуации стоит сказать следующее: до 18.01.2017 действовало требование закона о том, что если иностранец, имеющий вид на жительство в Эстонии, находится за пределами Эстонии более чем 183 дня в году, он должен зарегистрировать свое отсутствие в Департаменте полиции и погранохраны, дабы сохранить вид на жительство. Причиной для отсутствия могли быть работа, учеба либо другое временное обстоятельство. Свое отсутствие можно было зарегистрировать только перед отъездом и на период не дольше двух лет. Зарегистрированное отсутствие считалось временем, прожитым в Эстонии. Если человек проживал долгое время за границей и не зарегистрировал свое отсутствие, у Департамента были законные основания для того, чтобы аннулировать либо не продлевать вид на жительство.

Сейчас требования регистрации нет и законодательство позволяет находится человеку с видом на жительство Эстонии в других странах-членах Европейского союза 90 дней в течение 180 дней. После этого к иностранцу могут быть применены меры, действующие в той стране, в которой он находится.

Постоянный вид на жительство выдается, как можно понять и из названия документа, для постоянного проживания в Эстонии. Человек, имеющий вид на жительство Эстонии, имеет право временно находиться за границей. Если человек на самом деле не имеет намерения постоянно проживать в Эстонии, то в Эстонию можно приезжать на других законных основаниях. Совершеннолетний человек с вопросами, которые касаются его вида на жительство или другим вопросом, должен лично обратиться к специалистам Департамента полиции и погранохраны.

Право на получение вида постоянного жителя Эстонии регулирует Закон об иностранцах

Статья 241. Признание вида на жительство долговременного жителя недействительным

(1) Вид на жительство долговременного жителя может быть признан недействительным, если:

1) для получения вида на жительство долговременного жителя иностранец представил ложные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, или использовал обман;

2) иностранец представляет собой опасность для общественного порядка и государственной безопасности;

3) иностранец наказан в Эстонии за умышленное преступление против государства и его судимость не погашена;