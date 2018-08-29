Ср, 29.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
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  • Ректор о ситуации в саду Канути: может, не стоит называть компании молодых людей шайками?

Ректор о ситуации в саду Канути: может, не стоит называть компании молодых людей шайками? Смотрите видео-интервью!

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«Начнем с того, как мы называем то, что молодые люди общаются между собой на улице? – Отмечает в интервью Postimees ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс. – Мы, как учебное заведение, должны стать примером и показать, что не вешаем ярлыки и не называем их шайками и оравами».

«Что мы можем сделать, так это научиться их понимать и держать для них свои двери открытыми как можно дольше. Чем больше тревог, тем дольше оставайтесь здесь, рядом с нами», - сказала ректор.

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