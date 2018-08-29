15 лет Русскому театру кукол

Новый, пятнадцатый сезон, театр открывает 1 сентября, сообщает Центр русской культуры.
Старт юбилейному сезону даст спектакль-«долгожитель» - «Вязаные истории» в репертуаре с самого основания театра, но новые малыши-зрители его любят так же горячо, как любили те, кто давно вырос. Спектакли будут играться как и прежде, по субботам и воскресеньям, и в сентябре в программе те названия, которые уже знакомы. А вот в последние сентябрьские дни, 29-го и 30-го, состоится первая премьера юбилейного сезона — молодой актер Роман Максимук ставит сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Это его первая работа, и она обещает быть очень интересной.
В октябре театр примет участие в международном фестивале кукольников «Образцов-Фест» в Москве — покажет спектакль «Золотые слова», поставленный режиссером Рейном Агуром к 100-летию ЭР по мотивам пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке».
А в ноябре театр пригласит своих поклонников на свой День рождения.