15 лет Русскому театру кукол

Старт юбилейному сезону даст спектакль-«долгожитель» - «Вязаные истории» в репертуаре с самого основания театра, но новые малыши-зрители его любят так же горячо, как любили те, кто давно вырос. Спектакли будут играться как и прежде, по субботам и воскресеньям, и в сентябре в программе те названия, которые уже знакомы. А вот в последние сентябрьские дни, 29-го и 30-го, состоится первая премьера юбилейного сезона — молодой актер Роман Максимук ставит сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Это его первая работа, и она обещает быть очень интересной.