Ср, 29.08.2018
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Дискуссия Postimees: наши люди становятся умнее или глупее? С докладом выступят президент Кальюлайд и академик Аллик!

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Сегодня в Нарве проходит дискуссия Postimees, на которой обсудят, как меняется интеллектуальная способность народа. 

В этот раз тема дискуссии следующая: "Наши люди становятся умнее или глупее?" С короткими лекциями выступят президент Керсти Кальюлайд и академик Юри Аллик.

В ходе докладов и обсуждения попытаются найти ответ на вопрос, становится ли каждое последующее поколение глупее или умнее. Если же средняя сообразительность жителей меняется, то с чем это связано и влияет ли это, например, на экономический рост?

"В конце доклада я скажу, глупее мы или же умнее по сравнению с другими народами", - сказал академик Аллик. В своем докладе он также расскажет, означает ли изменение показателей IQ, что человек стал умнее или глупее. 

Смотрите прямую трансляцию! 

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