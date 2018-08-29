В этот раз тема дискуссии следующая: "Наши люди становятся умнее или глупее?" С короткими лекциями выступят президент Керсти Кальюлайд и академик Юри Аллик.

В ходе докладов и обсуждения попытаются найти ответ на вопрос, становится ли каждое последующее поколение глупее или умнее. Если же средняя сообразительность жителей меняется, то с чем это связано и влияет ли это, например, на экономический рост?

"В конце доклада я скажу, глупее мы или же умнее по сравнению с другими народами", - сказал академик Аллик. В своем докладе он также расскажет, означает ли изменение показателей IQ, что человек стал умнее или глупее.