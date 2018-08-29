Ср, 29.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

В ночь на четверг возможны сбои в работе Swedbank

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Логотип Swedbank. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

В ночь на четверг в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем банка Swedbank могут происходить возникать кратковременные сбои в работе электронных каналов банка, сообщает Swedbank на своем сайте.

Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 04.00. Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы техобслуживание не помешало их банковским операциям.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ