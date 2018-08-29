В ночь на четверг возможны сбои в работе Swedbank

Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 04.00. Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы техобслуживание не помешало их банковским операциям.