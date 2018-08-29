Ср, 29.08.2018
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Facebook запускает альтернативу YouTube

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ФОТО: AFP

Видеохостинг, работавший ранее только в США, станет доступным по всему миру. Администрация будет платить видеоблогерам, которые наберут более 10 тысяч подписчиков.

Администрация Facebook объявила, что их видеосервис Watch, который уже год работает в США, станет доступным по всему миру и создаст альтернативу YouTube. Об этом в среду, 29 августа, сообщает Engadget.

"Мы поддерживаем создателей контента по всему миру, помогая им зарабатывать деньги на своих видео и лучше понимать, как работает их контент", - говорится в сообщении Facebook.

Также в администрации соцсети отмечают, что авторы видео на Facebook Watch в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии смогут зарабатывать на рекламных паузах.

А уже в следующем месяце сервис будет доступен еще в 21 стране, включая Францию, Германию, Испанию, Аргентину и Таиланд.

Чтобы монетизировать свое видео авторам контента надо будет набрать 10 тысяч подписчиков или иметь более 30 тыс. одноминутных просмотров в месяц.

Ранее сообщалось, что Facebook полностью перейдет на возобновляемую энергию. Это должно произойти к концу 2020 года.

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