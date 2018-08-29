В крупнейшем озере Сааремаа обнаружено превышающее норму опасное вещество
29 августа 2018, 18:57
Результаты мониторинга показали, что в крупнейшем озере Сааремаа обнаружена превышающая в 40 раз норму сорная трава под названием дикамба, пишет Saarte Hääl.
По результатам мониторинга, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды, выяснилось, что в июле в пробе воды из озера Каруярве было 4 микрограмма дикамбы на один литр.
По закону, нормой является 0,1 микрограмм.
Главный специалист Эстонского центра исследований окружающей среды Кристийна Кебббинау скащала, что осенью возьмут повторную пробу воды.