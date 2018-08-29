Ср, 29.08.2018
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  • В крупнейшем озере Сааремаа обнаружено превышающее норму опасное вещество

В крупнейшем озере Сааремаа обнаружено превышающее норму опасное вещество

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Каруярве.

ФОТО: Henn Soodla

Результаты мониторинга показали, что в крупнейшем озере Сааремаа обнаружена превышающая в 40 раз норму сорная трава под названием дикамба, пишет Saarte Hääl.

По результатам мониторинга, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды, выяснилось, что в июле в пробе воды из озера Каруярве было 4 микрограмма дикамбы на один литр.

По закону, нормой является 0,1 микрограмм. 

Главный специалист Эстонского центра исследований окружающей среды Кристийна Кебббинау скащала, что осенью возьмут повторную пробу воды.

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