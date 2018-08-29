Определены номинанты на премию «Учитель года 2018» в Эстонии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, отметив, что имена лауреатов объявят 14 октября на гала-церемонии «Учитель года».

На гала-церемонии «Эстония учится и благодарит» работников образования наградят премиями, на которые впервые в истории конкурса выделено в общей сложности более 155 000 евро. Начиная с этого года в соответствии с распоряжением Правительства Республики будет ежегодно присуждаться одна государственная «Премия за пожизненный вклад в образование» и до девяти премий года.

Размер государственной «Премии за пожизненный вклад в образование» составляет 65 000 евро, премии года – 10 000 евро.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, профессия учителя заслуживает самых высоких оценок, поскольку учитель выполняет важнейшие задачи: «Я очень рада, что теперь мы присуждаем государственные премии представителям одной из самых важных и нужных профессий – учителям. Я призываю молодых людей, которые только начинают свой путь и стоят перед выбором профессии, а также их родителей, которые желают совершить поворот в своей карьере, выбирать профессию учителя. Это именно тот выбор, с которым невозможно ошибиться, ведь девиз Министерства образования и науки звучит так: Счастью нужно учиться!».

Номинанты заключительного тура конкурса «Учитель года 2018» определились в результате длительных обсуждений государственной комиссии. Номинанты были выбраны в 11 категориях.

Номинантами в категории «Преподаватель университета» стали Хилкка Хийоп из Эстонской художественной академии; Агда Грахв из Вильяндиской академии культуры Тартуского университета; Мерле Колга из Тартуской высшей школы здравоохранения.

Номинантами в категории «Руководитель учебного заведения» названы Юлле Эрнитс из Таллиннской высшей школы здравоохранения; Кристи Ариа из Тартуской международной школы; Антти Лейгри из Паладеской основной школы.

Номинантами в категории «Классный руководитель» стали Юлиа Мяги из Раквереской гимназии; Эдит Маазик из Кохилаской гимназии; Кади-Ли Яансалу из Пыльтсамааской общей гимназии.

Номинанты в категории «Преподаватель профессионального учебного заведения»: Мерит Каризе из Курессаареского профессионального училища; Кая Пийрфельдт из Ярвамааского центра профессионального образования; Меэта Хейнасте из Таллиннского строительного училища.

Номинанты в категории «Классный руководитель»: Малле Магер из Гимназии Винни-Паюсти; Айра Раху из средней школы Хяэдемеэсте; Илотана Хаален из Таллиннской гимназии Кристийне.

Номинанты в категории «Воспитатель детского сада»: Сирье Аовеэр из Пярнсукого детского сада «Pillerpall»; Светлана Астахова из Нарвского детского сада «Põngerjas»; Биргитта Тинтс из Таллиннского детского сада «Tammetõru».

Номинанты в категории «Учитель гимназии»: Кайа Тамм из Пыльваской гимназии; Эркки Темпель из Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака; Виллу Рая из Таллиннской реальной школы.

Номинанты в категории «Учитель-предметник основной школы»: Прийт Пенса из Тартуской школы Веэрику; Март Сообик из Таллиннской 21-ой школы; Гейл Сийм из Эльваской гимназии.

Номинанты в категории «Опорный специалист»: Эева Лаул из Таллиннской 32-ой школы; Инга Брин из Тартуской школы Хийе; Ынне Наарис из Валгамааского центра Rajaleidja.

Номинанты в категории «Друг образования»: предприниматель Янно Азер; Руть Грюнтал из Kohila Vineer OÜ; Паламузеские спасатели из Паламузеской добровольной спасательной команды.

Номинанты в категории «Достижение года в учебном заведении»: Ночной певческий праздник EV100 (Таллиннская 32-ая школа); Совместные уроки в Тартуской музыкальной школе им. Х. Эллера и Тартуской гимназии Я. Поска (Хельмер Йыги и Кадри Лейватегия); Фестиваль научных театров школ Эстонии (Аве Витсут и её коллектив, Вильяндиская гимназия).

Победители будут определены 14 октября на гала-церемонии «Эстония учится и благодарит». Организаторами торжественного мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников образования Эстонии.

Пресс-служба напомнила, что в апреле Министерство образования и науки объявило конкурс для признания лучших работников образования.

В мае приступили к работе региональные комиссии и комиссия высшего образования, задачей которых был выбор финалистов, т.е. тех учителей и работников образования, кандидатуры которых были переданы государственной комиссии.

В августе состоялось заседание государственной комиссии по признанию работников образования для определения номинантов заключительного тура.

Кандидатуры в категориях «Премия за пожизненный вклад в образование», «Ученик года» и «Наставник года» обсуждаются непосредственно на заключительном туре, где победитель выбирается из числа всех кандидатов.