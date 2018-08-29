Рейнсалу: совершающих преступления в Эстонии иностранцев нужно высылать из страны

Урмас Рейнсалу сказал Postimees, что сегодня на заседании двух министерств прокуратуре и полиции были предоставлены новые приоритеты по борьбе с преступной деятельностью. Одним из приоритетов стала необходимость в расследовании и предотвращении киберпреступлений. Также, на заседании обсуждали экономические преступления, точнее, связанные с отмыванием денег. Не обошли стороной и преступления, совершенные подростками.

Рейнсалу отметил, что у министерств есть три основных идеи, благодаря которым необходимо осуществлять криминальные делопроизводства. Во первых, необходимо увеличить определение и конфискацию полученного криминальным путем дохода, чтобы преступления не смогли себя окупить. Во вторых, в делопроизводствах о проступке нужно сконцентрироваться на жертвах. Более того, необходимо высылать из страны иностранцев, совершивших преступления в Эстонии.