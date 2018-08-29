Профсоюзы и работодатели: давайте повысим минимальную зарплату в Эстонии

Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии сообщили в среду, что они завершили переговоры по ставке минимальной зарплаты, договорившись, что со следующего года она могла бы составить 540 евро в месяц и 3,21 евро в час.

Стороны договорились также, что для внеорганизационных комментариев проект договора будет открыт еще до окончательного подписания и расширения в конце сентября.

Проект соглашения по минимальной зарплате исходит из принятой в 2017 году совместным решением профсоюзов и работодателей модели расчета минимальной ставки оплаты труда, а также из результатов проведенных летом этого двусторонних переговоров. Модель расчета минимальной зарплаты увязывает повышение «минималки» с двукратным ростом темпов производительности труда, о котором упоминается в летнем экономическом прогнозе Банка Эстонии.

Правление Центрального союза профсоюзов Эстонии обсудит вопрос о ставке минимальной зарплаты 25 сентября, а работодатели — 19 сентября.

Соглашение по минимальной зарплате по сути дела является расширенной версией коллективного договора на самом высоком уровне, что означает, что документ после утверждения станет обязательным для всех работодателей в Эстонии. Ниже этой ставки работодатели не имеют права платить своим работникам, занятым полный рабочий день. Сейчас в Эстонии ставка минимальной зарплаты в Эстонии составляет 500 евро в месяц.