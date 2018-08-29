Ср, 29.08.2018
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ООН предостерегла ЕС от двойной морали в отношении мигрантов

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Rohingya refugees perform prayers as they attend a ceremony organised to remember the first anniversary of a military crackdown that prompted a massive exodus of people from Myanmar to Bangladesh, at the Kutupalong refugee camp in Ukhia on August 25, 2018. - Tens of thousands of Rohingya refugees staged angry protests for "justice" on August 25 on the first anniversary of a Myanmar military crackdown that sparked a mass exodus to camps in Bangladesh. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

ФОТО: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Если ЕС выступает за соблюдение прав человека в других странах, то он не должен забывать о собственных обязательствах, подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека Саид Раад аль-Хусейн, сообщает dw.com.

Верховный комиссар ООН по правам человека Саид Раад аль-Хусейн предостерег Евросоюз от лицемерия и двойной морали по отношению к мигрантам.

"Если ЕС выступает за соблюдение прав человека в других странах, то он должен внимательно следить за тем, чтобы не забывать о собственных обязательствах", - заявил он в Женеве, выступая с речью по случаю завершения четырехлетнего пребывания на своем посту.

По словам аль-Хусейна, его беспокоят действия Италии, Венгрии и Австрии, а также то, что Евросоюз сегодня заботит, главным образом, контроль над границами. В этой связи он заметил, что, к примеру, Бангладеш в 2017 году не закрыла свои границы несмотря на то, что из соседней Мьянмы не ее территорию бежало более 700 тысяч представителей народа рохинджа.

Преемником аль-Хусейна на посту Верховного комиссара ООН по правам человека с 1 сентября станет бывший президент Чили Мишель Бачелет.

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