Полиция разыскивает шесть человек, совершивших преступления А вы их видели?
29 августа 2018, 20:41
На своей странице в Facebook Лыунаская префектура разместила запись, в которой просит помощи в установлении местонахождения людей, совершивших различные преступления. Тартуская полиция пытается выяснить, где они находятся.
"Если владеете информацией о том, где могут находиться эти люди, или можете предоставить любую полезную информацию, просьба связаться с Центром тревоги по номеру 112 или сообщить главному следователю по телефону 730 8866", - сообщает Лыунаская префектура.