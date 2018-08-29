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  • Полиция разыскивает шесть человек, совершивших преступления

Полиция разыскивает шесть человек, совершивших преступления А вы их видели?

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На своей странице в Facebook Лыунаская префектура разместила запись, в которой просит помощи в установлении местонахождения людей, совершивших различные преступления. Тартуская полиция пытается выяснить, где они находятся.

"Если владеете информацией о том, где могут находиться эти люди, или можете предоставить любую полезную информацию, просьба связаться с Центром тревоги по номеру 112 или сообщить главному следователю по телефону 730 8866", - сообщает Лыунаская префектура.

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