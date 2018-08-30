Чт, 30.08.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Россия испытала новую ракету ПРО

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Испытания ракеты.

ФОТО: Sputnik / Scanpix

Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведен Воздушно-космическими силами на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан), сообщает Минобороны РФ в четверг.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.

Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сказано в сообщении.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ