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Истребители ВВС Германии в рамках ротации берут на себя охрану воздушного пространства стран Балтии

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Hävituslennuk Mirage 2000-5.

ФОТО: Marwan Naamani/AFP/Scanpix

Ротация миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии пройдет в четверг на авиабазе Эмари в Эстонии, сообщила пресс-служба эстонского Минобороны.

В рамках ротации отряд ВВС Франции, в составе которого было четыре истребителя "Mirage 2000-5", передаст ответственность за охрану воздушного пространства стран Балтии отряду ВВС Германии.

Отряд ВВС Германии состоит из четырех истребителей "Eurofighter".

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