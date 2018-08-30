Истребители ВВС Германии в рамках ротации берут на себя охрану воздушного пространства стран Балтии
30 августа 2018, 7:34
Ротация миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии пройдет в четверг на авиабазе Эмари в Эстонии, сообщила пресс-служба эстонского Минобороны.
В рамках ротации отряд ВВС Франции, в составе которого было четыре истребителя "Mirage 2000-5", передаст ответственность за охрану воздушного пространства стран Балтии отряду ВВС Германии.
Отряд ВВС Германии состоит из четырех истребителей "Eurofighter".