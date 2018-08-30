Когда жертвой подростковых банд становится полиция: несовершеннолетние разграбили находившиеся на штрафстоянке автомобили

В октябре прошлого года в Пярну двое парней перемахнули через забор, окружавший парковку конфискованных Ляэнеской префектурой автомобилей. На стоянке, например, находились на хранении как конфискованные у попавшихся нетрезвыми за рулем водителей автомобили, так и машины, являвшиеся уликами по уголовным делам. Но подростки со спокойной душой забрались в машины.

Например, из одного Opel стащили сенсорную приборную панель стоимостью 1100 евро, из трех Volkswagen и одной Mazda вытащили магнитолу и панель управления радиоприемником, из Peugeot огнетушитель и еще из одной машины хорватскую монету.

Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон признал, что парковка оснащена камерами видеонаблюдения, записи с которых позже помогли задержать преступников. «Раньше в машины никто не вламывался», - сказал он. После инцидента предприятие Riigi Kinnisvara AS существенно улучшило систему безопасности стоянки.

За упомянутыми ранее кражами стояли 17-летний Марек (имя изменено, поскольку в решении суда были указаны лишь инициалы) и Арон, которому в настоящее время уже 20 лет. Кража из автомобилей была лишь вершиной айсберга. А самое печальное, что сообщниками молодых людей были практически дети.

Например, в ноябре прошлого года компания из восьми подростков угнала со двора одного из пярнуских предприятий автомобиль Mercedes-Benz. Позже его обнаружили у пярнуской больницы. Машина была разворована, а двигатель сломан, поскольку в него попало неправильное топливо.

За день до этого компания из шести человек угнала автомобиль Audi. Разграбленную машину позже бросили на парковке торгового центра Port Artur. Также компания подростков угнала в феврале автомобиль Opel, который позже подожгли.

Кроме того, прошлой весной Марек залез в частный дом, откуда украл 5000 евро, золотое обручальное кольцо, золотой кольцо с тремя бриллиантами и золотую цепочку. Совершить преступление ему помогал 14-летний мальчик.

«Остальные сообщники были еще младше. У большинства из них раньше не было серьезных проблем с законом», - сообщила прокурор Пилле Юхков. В отношении двоих 14-летний уголовное дело было закрыто, поскольку в глазах закона они являются неделиктоспособными.

Семерых других несовершеннолетних наказание все-таки нашло. Одних обязали возместить причиненный ущерб, других отправили на общественные работы, а кому-то пришлось пройти курс лечения.

Семпельсон сообщил, что за упомянутыми ранее преступлениями стояли 12-18-летние. «К сожалению, мы имеем дело с подростками, которые совершали в Пярну как кражи, так и ограбления. Данными подростками активно занимаются полиция, местное самоуправление, школы, защита детей и суд», - подчеркнул он.

Разграбившие находившиеся на парковке Ляэнеской префектуры автомобили Марек и Арон были признаны виновными. Суд приговорил Марека к шести месяцам тюрьмы условно. Также ему запретили общение с человеком, который, по мнению прокуратуры, может склонять подростков к совершению преступлений.

Арон отправится за решетку на два года. Молодому человеку не помогла специальная социальная программа, которую он проходил, когда в последний раз находился за решеткой.

Журналистам Pärnu Postimees удалось пообщаться с опорным лицом, которое лично общалось с Ароном.