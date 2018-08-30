Когда жертвой подростковых банд становится полиция: несовершеннолетние разграбили находившиеся на штрафстоянке автомобили

В Пярну в течение года компания подростков, некоторым из которых нет и 14 лет, разграбила несколько автомобилей, причем одна из самых серьезных краж имела место под носом у полиции — на штрафстоянке, пишет Pärnu Postimees.
В октябре прошлого года в Пярну двое парней перемахнули через забор, окружавший парковку конфискованных Ляэнеской префектурой автомобилей. На стоянке, например, находились на хранении как конфискованные у попавшихся нетрезвыми за рулем водителей автомобили, так и машины, являвшиеся уликами по уголовным делам. Но подростки со спокойной душой забрались в машины.
Например, из одного Opel стащили сенсорную приборную панель стоимостью 1100 евро, из трех Volkswagen и одной Mazda вытащили магнитолу и панель управления радиоприемником, из Peugeot огнетушитель и еще из одной машины хорватскую монету.
Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон признал, что парковка оснащена камерами видеонаблюдения, записи с которых позже помогли задержать преступников. «Раньше в машины никто не вламывался», - сказал он. После инцидента предприятие Riigi Kinnisvara AS существенно улучшило систему безопасности стоянки.
За упомянутыми ранее кражами стояли 17-летний Марек (имя изменено, поскольку в решении суда были указаны лишь инициалы) и Арон, которому в настоящее время уже 20 лет. Кража из автомобилей была лишь вершиной айсберга. А самое печальное, что сообщниками молодых людей были практически дети.
Например, в ноябре прошлого года компания из восьми подростков угнала со двора одного из пярнуских предприятий автомобиль Mercedes-Benz. Позже его обнаружили у пярнуской больницы. Машина была разворована, а двигатель сломан, поскольку в него попало неправильное топливо.
За день до этого компания из шести человек угнала автомобиль Audi. Разграбленную машину позже бросили на парковке торгового центра Port Artur. Также компания подростков угнала в феврале автомобиль Opel, который позже подожгли.
Кроме того, прошлой весной Марек залез в частный дом, откуда украл 5000 евро, золотое обручальное кольцо, золотой кольцо с тремя бриллиантами и золотую цепочку. Совершить преступление ему помогал 14-летний мальчик.
«Остальные сообщники были еще младше. У большинства из них раньше не было серьезных проблем с законом», - сообщила прокурор Пилле Юхков. В отношении двоих 14-летний уголовное дело было закрыто, поскольку в глазах закона они являются неделиктоспособными.
Семерых других несовершеннолетних наказание все-таки нашло. Одних обязали возместить причиненный ущерб, других отправили на общественные работы, а кому-то пришлось пройти курс лечения.
Семпельсон сообщил, что за упомянутыми ранее преступлениями стояли 12-18-летние. «К сожалению, мы имеем дело с подростками, которые совершали в Пярну как кражи, так и ограбления. Данными подростками активно занимаются полиция, местное самоуправление, школы, защита детей и суд», - подчеркнул он.
Разграбившие находившиеся на парковке Ляэнеской префектуры автомобили Марек и Арон были признаны виновными. Суд приговорил Марека к шести месяцам тюрьмы условно. Также ему запретили общение с человеком, который, по мнению прокуратуры, может склонять подростков к совершению преступлений.
Арон отправится за решетку на два года. Молодому человеку не помогла специальная социальная программа, которую он проходил, когда в последний раз находился за решеткой.
Журналистам Pärnu Postimees удалось пообщаться с опорным лицом, которое лично общалось с Ароном.
«Нельзя во всем винить детей. Причиной проблем в их жизни является разбитая семья. В чем виноват ребенок, которого ежедневно бьют? - вопрошает он. - Надо искать причину проблемы, а не смотреть на последствия. Этими ребятами надо заниматься гораздо раньше».