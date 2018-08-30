Американские спортсмены ненавидят Трампа

Нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли заявил, что откажется от визита в Белый дом к президенту США Дональду Трампу, если команду туда пригласят на чествование победы в Кубке Стэнли, передает sports.ru.
«Лично я не собираюсь туда идти. Таких ребят несколько. Это не имеет ничего общего с политикой.
Я лично считаю, что это неправильно. Каждый имеет право на свое мнение. Думаю, несколько ребят тоже не пойдут.
Как я уже сказал, тут речь не о политике, а о том, что правильно, а что нет. И пусть оно будет так», – сказал Коннолли.
Ранее о решении не посещать Белый дом объявил другой игрок «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли.
«Он говорит абсолютно очевидные расистские и сексистские вещи. Многое из того, что он говорит, очень грубо.
Я не хочу вдаваться в политику, поэтому я не знаю остальных его взглядов. Но его риторику я категорически не разделяю. Я еще не принял окончательное решение, но, думаю, для себя я уже все решил», – заявил Смит-Пелли.