Американские спортсмены ненавидят Трампа

«Лично я не собираюсь туда идти. Таких ребят несколько. Это не имеет ничего общего с политикой.

Я лично считаю, что это неправильно. Каждый имеет право на свое мнение. Думаю, несколько ребят тоже не пойдут.

Как я уже сказал, тут речь не о политике, а о том, что правильно, а что нет. И пусть оно будет так», – сказал Коннолли.

Ранее о решении не посещать Белый дом объявил другой игрок «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли.

«Он говорит абсолютно очевидные расистские и сексистские вещи. Многое из того, что он говорит, очень грубо.