Адвокат требует в Госсуде прекратить уголовное преследование Эдгара Сависаара

Защитник Эдгара Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няэс требует в Государственном суде прекратить уголовное производство в отношении бывшего председателя Центристской партии, которого прокуратура обвиняет в коррупции.
Няэс подтвердил ERR, что накануне он подал в Государственный суд кассационную жалобу, требуя отменить решение Таллиннского окружного суда от 14 августа, так как он счел, что постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного производства экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен, пишет rus.err.ee.
Соответственно, окружной суд вернул дело Сависаара в уездный суд для продолжения разбирательства.
Окружной суд отметил в своем решении, что состояние здоровья Эдгара Сависаара дважды оценивалось экспертной комиссией, которая неоднократно признавала политика способным участвовать в судебном процессе и отбывать наказание, несмотря на диагностированные у него хронические заболевания.
Прокурор надеется, что к концу года, после того, как Госсуд вынесет свое решение, процесс возобновится.