Адвокат требует в Госсуде прекратить уголовное преследование Эдгара Сависаара

Няэс подтвердил ERR, что накануне он подал в Государственный суд кассационную жалобу, требуя отменить решение Таллиннского окружного суда от 14 августа, так как он счел, что постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного производства экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен, пишет rus.err.ee.