Чт, 30.08.2018
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Украина подготовила новые санкции против России

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Крымский мост. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS/Scanpix

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) список 19 юридических лиц, по отношению к которым планируются принять санкции за строительство Крымского моста.

"Такое решение было принято сегодня во время заседания Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Сообщается, что МинВОТ инициировало вопрос применения санкций по отношению к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ), которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства Керченского моста, и подготовило соответствующий пакет документов.

В частности, в эти списки внесены такие компании, как ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), субподрядчики ПАО "Мостотрест" (Москва), ООО "Портгидрострой" (Новороссийск) и др.

Отмечается, что введение таких санкций позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и США.

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение СНБО Украины.

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