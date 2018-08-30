Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий

Под действие льгот подпали Южная Корея и Бразилия, освобожденные от квот на сталь, и Аргентина, получившая льготы на сталь и алюминий. "Компании (из США - ред.) могут подать заявку на исключение из квот в случае недостаточного количества или качества изделий из алюминия или стали от американских производителей", - говорится в заявлении министерства.

Ранее Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности, установил ограничительные пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия в США. Тарифы на изделия из ЕС, Канады и Мексики вступили в силу 1 июня.