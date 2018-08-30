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Моуринью на грани катастрофы

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Jose Mourinho

ФОТО: Martin Rickett / PA Wire/PA Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может быть уволен, если его команда проиграет в 4-м туре АПЛ «Бёрнли» (2 сентября), сообщает Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» на старте сезона потерпел два поражения в трёх матчах. Во 2-м туре АПЛ «красные дьяволы» в гостях уступили «Брайтону» (2:3), а затем потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» на «Олд Траффорде» (0:3).

Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» действует до 2019 года. По данным источника, в случае увольнения клуб будет вынужден заплатить португальскому специалисту около € 13 млн за досрочный разрыв контракта.

Слухи о возможном увольнении Моуринью возникли после поражения «МЮ» от «Тоттенхэма». Руководство «красных дьяволов» не комментирует появившуюся информацию. Однако, по сведениям из источников в клубе, Моуриньо обижен на руководство клуба из-за того, что «МЮ» не приобрел нужных футболистов и не сможет бороться за чемпионство.

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