Моуринью на грани катастрофы

«Манчестер Юнайтед» на старте сезона потерпел два поражения в трёх матчах. Во 2-м туре АПЛ «красные дьяволы» в гостях уступили «Брайтону» (2:3), а затем потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» на «Олд Траффорде» (0:3).

Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» действует до 2019 года. По данным источника, в случае увольнения клуб будет вынужден заплатить португальскому специалисту около € 13 млн за досрочный разрыв контракта.