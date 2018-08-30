Нарвские предприниматели против возрождения карьера - там будут взрывы и пыль

Нарвское горсобрание в сентябре должно рассмотреть подготовленный горуправой проект о даче Департаменту окружающей среды городского согласия на выдачу разрешения на добычу полезного ископаемого — известняка. За таким разрешением к государству обратилось Ikaros Grupp, желающее добывать строительный известняк из Нарвского месторождения на карьере «Кадастику», что на промышленной окраине города.

Названный карьер бездействует с прошлого века, его разработка велась, как сообщается в проекте решения, с 1970 по 1991 годы.

Площадь запрашиваемого предпринимателем горного отвода составляет около 22 гектаров, а площадь территории обслуживания этого горного отвода - свыше 24 гектаров. По данным на 2016 год, в пределах запрашиваемого горного отвода активный потребительский запас строительного известняка составляет 1288 тысяч кубометров.

Ikaros Grupp просит государство о выдаче разрешения сроком на 30 лет. В описании планируемой технологии указано, что будут производиться как буровые, так и взрывные работы, а также что добытый материал будет дробиться на мобильном дробильно-сортировочном узле. Проект добычи и взрывных работ обещают согласовывать с Департаментом технического надзора.

Потребность в местном щебне описывается в ходатайстве предпринимателя так: «На период 2023-2027 гг. запланировано строительство дороги E20 Йыхви-Нарва 2+1, и, по оценке Департамента шоссейных дорог, этому сопутствует дополнительная потребность в строительном известняке в объеме 1200000 кубических метров. Щебень необходим также при строительстве перспективного объезда Нарвы и Силламяэ в период 2030+. В регионе отсутствует действующий или недавно действовавший карьер, производивший щебень, и, таким образом, уверенность снабжения региона не обеспечена. Из низкомарочного строительного известняка горного отвода можно производить щебень IV класса, а продукцию планируется использовать в гражданском и дорожном строительстве».

Проект решения о даче городского согласия на выдачу предпринимателю разрешения рассмотрела 22 августа комиссия по горхозяйству при Нарвском горсобрании — и все пятеро присутствовавших ее членов единогласно проголосовали против. А буквально накануне резко негативную позицию по тому же вопросу высказали руководители по меньшей мере 14-ти предприятий промышленного парка Intec-Nakro, расположенного поблизости с пока бездействующим и частично затопленным карьером «Кадастику».

Обращение с 14-ю подписями руководителей предприятий получила канцелярия Нарвского горсобрания. Подписанты однозначно дают понять, что на правах соседей они против и взрывов, и шума дробилки, и пыли.

Фрагмент обращения: «Несколько десятков лет люди на территории промпарка будут постоянно испытывать стресс от взрывов, от вибрации при работе дробильно-сортировочного узла, от шума при загрузке самосвалов и работе другой строительной техники. Это негативное влияние в разы увеличится в весенне-летний период, когда открыты окна, и в этот период добавится пыль. На территории промпарка работают более 1300 человек, на здоровье которых будет оказано столь негативное влияние при добыче полезного ископаемого. К тому же это просто опасно, так как от взрывных волн могут вылетать стекла».

Руководитель промпарка Intec-Nakro предприниматель Александр Брокк рассказал «Северному побережью», что лично помнит работавший карьер «Кадастику» еще в свою бытность молодым механиком: «У нас на заводе тысячи окон были в трещинах, но потом карьер закрыли и затопили».

Брокк отметил, что возобновление работы карьера «Кадастику» расширит территорию добычи и тем самым приблизит его к активно развивающемуся промпарку Фонда развития промышленных зон Ида-Вирумаа. «Тогда тот промпарк можно дальше и не развивать, потому что никто не захочет быть с таким шумным соседом, от которого столько вибрации, пыли, шума, грузовиков», - высказался Брокк.

Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов пояснил «Северному побережью», что возобновить работу карьера «Кадастику», поделенного на зоны, планируют в действительности два предпринимателя. Narva Pajukivi, уже получившее от государства разрешение, в любой момент может начать добывать там камень. Теперь же рассматривается ходатайство от Ikaros Grupp, о чем и запрошено мнение самоуправления.

Евграфов сказал, что городских руководителей тоже беспокоят тревожащие соседей-предпринимателей моменты: вибрация, пыль, нагрузка на дороги и так далее.

«Мы, город, должны высказать свое мнение таким образом, чтобы показать все негативные моменты, которые повлечет открытие карьера. Но насколько будет принято во внимание наше категорическое «нет» Департаментом окружающей среды - большой вопрос», - констатировал городской руководитель.