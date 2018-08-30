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В четверг Таллинн посещают более 5000 круизных туристов

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Круизные туристы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Андрес Тейсс

В четверг Таллинн посещают два круизных судна, которые доставят на один день в столицу Эстонии почти 5500 интуристов.

В 9 часов утра в Таллиннском порту Ванасадам ошвартовалось судно Norwegian Breakaway под флагом Багамских островов с почти 3000 туристами на борту. Судно покинет Таллинн в 16.30.

В 9 часов в Таллинн прибыло еще одно судно — Costa Magica, которое доставило в город почти 2500 интуристов. Судно продолжит рейс в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посещают Таллинн впервые.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 311 раз, а Сааремаа пять раз.

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