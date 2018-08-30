Прямая трансляция: сегодня в Риге открывается магазин IKEA

Это будет крупнейший в странах Балтии магазин компании. Он находится на ул. Бикеру, 2 в Стопиньском крае. Площадь магазина IKEA в Риге составляет 34 500 м2, а вся территория - 10 гектаров. Представители торговой сети обещают, что в латвийском магазине будет представлено более 8000 товаров. Здесь также будут ресторан IKEA на 450 мест, бистро и магазин шведских продуктов.

«Миссия IKEA – изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Именно поэтому мы предлагаем широкий ассортимент красивой, качественной мебели по доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе это позволить. , – рассказала Инга Филипова, руководитель магазина IKEA Latvija.

Руководитель магазина отметила, что производились изучения латвийского рынка, с целью понять нужды именно латвийских покупателей, чтобы удовлетворить их потребности в благоустройстве дома, например квартиры с маленькой площадью, или при наличии ограниченного бюджета на мебель для дома.

Напоминаем, что посетить открытие магазина, согласно данным Facebook, планируют десяток тысяч человек. Общие инвестиции в создание в Латвии магазина IKEA составили более 50 млн евро.

Франшиза IKEA в Латвии принадлежит ООО "Paul Mason Properties", владелец которого управляет также магазинами IKEA в Литве и Исландии.