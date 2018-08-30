Прямая трансляция: сегодня в Риге открывается магазин IKEA

Сегодня свои двери для покупателей впервые распахнет магазин шведской компании мебели и товаров для дома IKEA. Церемония открытия запланирована на 8 часов, в 10 часов - он начинает свою работу. Хотите увидеть как все происходит? Следите за трансляциями TVNET!
Это будет крупнейший в странах Балтии магазин компании. Он находится на ул. Бикеру, 2 в Стопиньском крае. Площадь магазина IKEA в Риге составляет 34 500 м2, а вся территория - 10 гектаров. Представители торговой сети обещают, что в латвийском магазине будет представлено более 8000 товаров. Здесь также будут ресторан IKEA на 450 мест, бистро и магазин шведских продуктов.
«Миссия IKEA – изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Именно поэтому мы предлагаем широкий ассортимент красивой, качественной мебели по доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе это позволить. , – рассказала Инга Филипова, руководитель магазина IKEA Latvija.
Руководитель магазина отметила, что производились изучения латвийского рынка, с целью понять нужды именно латвийских покупателей, чтобы удовлетворить их потребности в благоустройстве дома, например квартиры с маленькой площадью, или при наличии ограниченного бюджета на мебель для дома.
Напоминаем, что посетить открытие магазина, согласно данным Facebook, планируют десяток тысяч человек. Общие инвестиции в создание в Латвии магазина IKEA составили более 50 млн евро.
Франшиза IKEA в Латвии принадлежит ООО "Paul Mason Properties", владелец которого управляет также магазинами IKEA в Литве и Исландии.
Компания IKEA была создана в 1943 году. В настоящее время в 50 странах мира имеется 410 магазинов IKEA.