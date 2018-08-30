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Российский вратарь потерялся в Бельгии

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Владимир Габулов.

ФОТО: Scanpix

Третий вратарь сборной России и бельгийского "Брюгге", Владимир Габулов, не может себе найти новый клуб, а в нынешнем Габулова не видели с конца прошлого сезона, передает sports.ru.

После чемпионата мира талисман сборной России Владимир Габулов получил две награды. 29 июля президент пожал вратарю руку и вручил почетную грамоту. Другую награду Габулов получил на пять дней раньше, но заочно. Его «Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии обыграл «Стандард». В воротах всю игру отстоял хорват Карло Летица, а в запасе весь матч отсидел американец Итан Хорват. Но формально это и трофей Габулова.

Список вратарей «Брюгге» на официальном сайте клуба все еще начинается с российского вратаря. Правда, у него нет игрового номера. 

В чемпионате «Брюгге» стартовал суперуспешно – 13 очков в 5 матчах. Но Габулов ни разу не попал в заявку. По информации Чемпионата, бельгийцы разрешили вратарю не тренироваться до 10 августа, чтобы найти команду. Но, кажется, Габулов не появлялся на тренировках и после 10-го.

Оставшийся без тренировок и игровой практики вратарь не попал в заявку сборной России на игры Лиги наций в начале сентября и, по данным sports.ru, размышляет об окончании карьеры.  Ясность может наступить уже на этой неделе. Контракт Габулова с «Брюгге» рассчитан до 30 июня 2019 года, но там он не останется. Сейчас обсуждаются условия расторжения договора, финал в переговорах наступит до 31 августа.

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