Российский вратарь потерялся в Бельгии

После чемпионата мира талисман сборной России Владимир Габулов получил две награды. 29 июля президент пожал вратарю руку и вручил почетную грамоту. Другую награду Габулов получил на пять дней раньше, но заочно. Его «Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии обыграл «Стандард». В воротах всю игру отстоял хорват Карло Летица, а в запасе весь матч отсидел американец Итан Хорват. Но формально это и трофей Габулова.

Список вратарей «Брюгге» на официальном сайте клуба все еще начинается с российского вратаря. Правда, у него нет игрового номера.

В чемпионате «Брюгге» стартовал суперуспешно – 13 очков в 5 матчах. Но Габулов ни разу не попал в заявку. По информации Чемпионата, бельгийцы разрешили вратарю не тренироваться до 10 августа, чтобы найти команду. Но, кажется, Габулов не появлялся на тренировках и после 10-го.