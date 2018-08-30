Исследование: более 60 процентов жителей Эстонии используют для совершения покупок малый кредит

Активность кредитования растет пропорционально с ростом дохода и практически не наблюдается среди людей с малым доходом (ниже 500 евро). Смелее всего берут кредиты люди, которые занимают руководящие должности, являются служащими или работают в секторе услуг и квалифицированного труда.

Наиболее осторожными кредитополучателями в стране наряду с низкооплачиваемыми работниками оказались пенсионеры (из них малый кредит брали 36%), более низкую активность которых можно обосновать как размером дохода, так и определенными возрастными ограничениями, которые имеют место на рынке кредитования. По-прежнему почти 90% респондентов берут малый кредит в банке, 30% считают хорошим решением рассрочку, взятую в месте покупки; только 10% посчитали вариантом кредитования фирму быстрых кредитов. Преобладающая часть респондентов, а именно 65%, брали малый кредит не более трех раз за всю жизнь, почти 30% сочли, что малый кредит будет подходящим решением и в большем количестве случаев.

«Сегодняшняя позитивная экономическая ситуация конечно способствует росту сегмента малого кредитования. Растущая экономика дает людям уверенность в том, что они справятся со взятыми на себя обязательствами. С другой стороны, мы все же видим, что люди активно сравнивают существующие на рынке предложения по кредитованию и по большей части выбирают менее затратные решения», - сказала руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп.