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  • Ходорковский прекратил финансировать Центр управления расследованиями после гибели журналистов в ЦАР

Ходорковский прекратил финансировать Центр управления расследованиями после гибели журналистов в ЦАР

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Михаил Ходорковский.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский прекращает финансировать проект "Центр управления расследованиями" (ЦУР). Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте "МБХ Медиа". Ходорковский также сообщил, что "принял к сведению заявление об отставке главного редактора ЦУР Андрея Коняхина", пишет DW.com.

Ходорковский сделал заявление в связи с гибелью журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко 30 июля в Центральноафриканской республике. Они работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера, собирая материал совместно с ЦУР. "Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции", - написал Ходорковский.

По его словам, существенной ошибкой при подготовке к поездке стал подбор фиксера (проводника-координатора журналистов - ред.) на месте и частично ответственность за это несет продюсерская группа ЦУР. "Даже частичная ответственность - это слишком много в такой ситуации", - пишет Ходорковский. - Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему".

Ходорковский также рассказал о том, что передал имевшиеся у него в Москве на тот момент ограниченные ресурсы на погребение погибших и продолжает помогать их семьям и сейчас.

"ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора", - написал позднее в своем Facebook Андрей Коняхин. "Просто не хочу думать ни о чем другом. И не буду, пока не найду всех причастных. Несу всю ответственность", - добавил он.

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