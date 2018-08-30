Ходорковский прекратил финансировать Центр управления расследованиями после гибели журналистов в ЦАР

Ходорковский сделал заявление в связи с гибелью журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко 30 июля в Центральноафриканской республике. Они работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера, собирая материал совместно с ЦУР. "Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции", - написал Ходорковский.

По его словам, существенной ошибкой при подготовке к поездке стал подбор фиксера (проводника-координатора журналистов - ред.) на месте и частично ответственность за это несет продюсерская группа ЦУР. "Даже частичная ответственность - это слишком много в такой ситуации", - пишет Ходорковский. - Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему".

Ходорковский также рассказал о том, что передал имевшиеся у него в Москве на тот момент ограниченные ресурсы на погребение погибших и продолжает помогать их семьям и сейчас.