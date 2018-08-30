Фото: приемы в оформлении интерьера, которые надоели дизайнерам

Одинаковые обои по всей комнате

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Обои на всех стенах смотрятся однообразно и монотонно или, наоборот, раздражающе. Лучше комбинировать обои с покраской или разбавлять однотонные стены молдингами и панелями.

Люстра над кроватью в спальне

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Люстру стоит заменить скрытой подсветкой или подвесными светильниками у кровати. Мягкий рассеянный свет не будет мешать или раздражать, если вы заснете с включенной лампой.

Бежевый цвет в интерьере

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Бежевый очень популярен и используется в каждом втором интерьере. Сам по себе этот цвет не хороший и не плохой — все зависит от того, как вписать его в интерьер, тем более, что в современной палитре красок и отделочных материалов огромное количество интересных оттенков. Также всегда можно внести в бежевый интерьер цветовые акценты: мелкий декор, текстиль, компактные и недорогие предметы мебели.

Панно над кроватью

ФОТО: KV.EE

Декорировать пространство над изголовьем кровати контрастными обоями или панно уже не актуально. Попробуйте обзавестись высоким изголовьем или повесьте большую картину.