Фото: приемы в оформлении интерьера, которые надоели дизайнерам

Вместе с InMyRoom разбираемся, какие приемы точно не нужно использовать при оформлении интерьера.
Одинаковые обои по всей комнате
Обои на всех стенах смотрятся однообразно и монотонно или, наоборот, раздражающе. Лучше комбинировать обои с покраской или разбавлять однотонные стены молдингами и панелями.
Люстра над кроватью в спальне
Люстру стоит заменить скрытой подсветкой или подвесными светильниками у кровати. Мягкий рассеянный свет не будет мешать или раздражать, если вы заснете с включенной лампой.
Бежевый цвет в интерьере
Бежевый очень популярен и используется в каждом втором интерьере. Сам по себе этот цвет не хороший и не плохой — все зависит от того, как вписать его в интерьер, тем более, что в современной палитре красок и отделочных материалов огромное количество интересных оттенков. Также всегда можно внести в бежевый интерьер цветовые акценты: мелкий декор, текстиль, компактные и недорогие предметы мебели.
Панно над кроватью
Декорировать пространство над изголовьем кровати контрастными обоями или панно уже не актуально. Попробуйте обзавестись высоким изголовьем или повесьте большую картину.
И это еще не все, что надоело дизайнерам. Продолжение читайте ЗДЕСЬ.