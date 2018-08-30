Наше завтра в зеркалах утопии и антиутопии

Детские сочинения и рисунки, которые легли в основу постановки (точнее: дали импульс творческой фантазии прекрасной команды создателей спектакля), это представления о будущем тех, кому, возможно, удастся дожить до 200-й годовщины государства, а уж до 150-й – искренне желаю дожить каждому из тех ребят, чьи рисунки, мечты, желания, опасения, надежды нашли место в программе/альбоме к спектаклю. Возможно, кому-то из этих ребят в самом деле суждено стать у государственного штурвала, и – судя по их видению будущего – они поведут страну чище, умнее и предусмотрительнее, чем нынешние политики. Только сохранить бы детские искренность и оптимизм, соединив их с мудростью и жизненным опытом.

Дороги, которые мы выбираем

Но юные соавторы постановки смотрят на жизнь вовсе не исключительно незамутненным взглядом. В их видение вторгаются и сегодняшние фобии и социальные конфликты. «Будет/Не будет» - не только фантазия о послезавтрашнем дне, но и срез того состояния, в котором нынче пребывают общество и отдельный человек, т.е. мы с вами, И вглядываясь, вдумываясь, вслушиваясь в происходящее на сцене, мы непременно спрашиваем себя: хочу ли я жить в такой Эстонии, образ который показан нам в данном эпизоде ? Театр ведет нас по пути, на котором множество развилок, мы выбираем ту или иную альтернативу, и этот выбор – еще и портрет тех, кто сейчас находится в зрительном зале. В другой вечер выбор может быть иным. (И это – единственное э-голосование, которому безоговорочно доверяешь!)

В постановке – самое малое три слоя. Каким видят (после)завтрашний день дети. Как их видение театр перевел на язык наисовременнейшего музыкально-драматического перформанса с визуальным рядом, в котором сильны элементы техно и киберпанка. И какой вариант будущего выбирает зритель; театр приглашает его в соавторы: на экран выводятся имена всех голосовавших

Режиссер-постановщик Артём Гареев и менеджер и композитор спектакля Александр Жеделёв (оба – лауреаты ежегодных премий Театрального союза Эстонии) напоминают нам о необходимости делать в судьбоносные моменты выбор (одна из самых трудных обязанностей человека: тебе может показаться, что ты отвертелся от нее, но тогда выбор за тебя сделают другие – и это вряд ли тебя обрадует.)

Возможно, диалоги могут показаться кому-то отчасти наивными и сентиментальными. Хотя, как мне кажется, авторская группа (Карин Ламсон, Мари-Лийз Лилль, Лаура Калле и Елена Чичерина) сознательно шла на это: в жизни мы очень часто бываем наивными и сентиментальными, и, случается, попадаем в мелодраматические ситуации; тем более,когда общество находится в состоянии неопреоделенности и ожиданий: надежды, которые мы вынашивали, не сбылись, а что дальше – трудно сказать.