Судебная тяжба завершена: муниципальная фирма должна строителям 1,2 миллиона

История с новым школьным зданием в Синимяэ началась в январе 2014 года, когда тогдашнее Вайвараское волостное управление заключило договор подряда с выигравшими тендер предприятиями KRTL и Termentum. Стройка тянулась дольше предусмотренного в договоре (вместо шести месяцев - девять), и в октябре того же года волость, сославшись на недочеты, отказалась принять работу и по той же причине не выплатила подрядчикам часть платы — чуть более 700 тысяч евро, то есть около трети договорной стоимости объекта.

В феврале 2015 года строители пожаловались на волость в суд, требуя как не полученную часть оплаты, так и предусмотренные договором пени. Спустя месяц Вайвараская волость сообщила, что передала все свои исходящие из договора подряда права и обязанности находящемуся в собственности волости предприятию KA Vaiko.

Харьюский уездный суд требование строителей не удовлетворил, те подали апелляцию в Таллиннский окружной суд и позднее оспорили приговор последнего уже в Госсуде.

Решение Госсуда, по которому с KA Vaiko востребовали в пользу подрядчиков зарплату и пени в общей сумме около 216 тысяч евро, вступило в силу в декабре 2017 года. В остальной части жалобы Госсуд вернул дело на рассмотрение в окружной суд. В апреле 2018 года последний вынес новый приговор, по которому востребовал с муниципального KA Vaiko в пользу подрядчиков дополнительно около полумиллиона евро и кроме того — пени с этой суммы. Затем последовавшую кассационную жалобу KA Vaiko Госсуд в производство не принял и приговор окружного суда вступил в силу в первый день августа 2018 года.

Исходя из двух решений суда, предприятие KA Vaiko должно выплатить строительным фирмам чуть более 1,2 миллиона евро, из которых основная плата за строительные работы составляет меньше половины. Остальная сумма складывается из возмещения судебных издержек и растущих с каждым днем пени.

«Подрядчики неоднократно предлагали Вайвараской волости и KA Vaiko решить спор компромиссом - как до суда, так и в суде, - отметил представитель KRTL. - Все предложения подрядчиков были значительно более благоприятными, чем востребованные на сегодня судом суммы, однако Вайвараская волость и KA Vaiko упорно отвергали все эти предложения».

По мнению члена правления KA Vaiko Хейки Лутса, предложения подрядчиков никогда не были особо благоприятными и - с учетом обстоятельств - разумными: «Надо учесть, что Харьюский уездный суд первой инстанции полностью не удовлетворил требование подрядчиков, да и Таллиннский окружной суд в первый раз тоже согласился с приговором уездного суда. Поворот произошел при рассмотрении дела Госсудом, вернувшим дело в окружной суд для повторного рассмотрения, причем с довольно скудными указаниями со своей стороны.