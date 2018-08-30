Судебная тяжба завершена: муниципальная фирма должна строителям 1,2 миллиона

Заказавшее строительство синимяэской школы муниципальное KA Vaiko, сославшись на плохое качество работ и недоделки, не выплатило строителю предусмотренную в договоре сумму. Длившийся три с половиной года судебный спор закончился победой строительной фирмы, то есть Vaiko должно теперь выплатить ей вместе с пени 1,2 миллиона евро, пишет «Северное побережье».
История с новым школьным зданием в Синимяэ началась в январе 2014 года, когда тогдашнее Вайвараское волостное управление заключило договор подряда с выигравшими тендер предприятиями KRTL и Termentum. Стройка тянулась дольше предусмотренного в договоре (вместо шести месяцев - девять), и в октябре того же года волость, сославшись на недочеты, отказалась принять работу и по той же причине не выплатила подрядчикам часть платы — чуть более 700 тысяч евро, то есть около трети договорной стоимости объекта.
В феврале 2015 года строители пожаловались на волость в суд, требуя как не полученную часть оплаты, так и предусмотренные договором пени. Спустя месяц Вайвараская волость сообщила, что передала все свои исходящие из договора подряда права и обязанности находящемуся в собственности волости предприятию KA Vaiko.
Харьюский уездный суд требование строителей не удовлетворил, те подали апелляцию в Таллиннский окружной суд и позднее оспорили приговор последнего уже в Госсуде.
Решение Госсуда, по которому с KA Vaiko востребовали в пользу подрядчиков зарплату и пени в общей сумме около 216 тысяч евро, вступило в силу в декабре 2017 года. В остальной части жалобы Госсуд вернул дело на рассмотрение в окружной суд. В апреле 2018 года последний вынес новый приговор, по которому востребовал с муниципального KA Vaiko в пользу подрядчиков дополнительно около полумиллиона евро и кроме того — пени с этой суммы. Затем последовавшую кассационную жалобу KA Vaiko Госсуд в производство не принял и приговор окружного суда вступил в силу в первый день августа 2018 года.
Исходя из двух решений суда, предприятие KA Vaiko должно выплатить строительным фирмам чуть более 1,2 миллиона евро, из которых основная плата за строительные работы составляет меньше половины. Остальная сумма складывается из возмещения судебных издержек и растущих с каждым днем пени.
«Подрядчики неоднократно предлагали Вайвараской волости и KA Vaiko решить спор компромиссом - как до суда, так и в суде, - отметил представитель KRTL. - Все предложения подрядчиков были значительно более благоприятными, чем востребованные на сегодня судом суммы, однако Вайвараская волость и KA Vaiko упорно отвергали все эти предложения».
По мнению члена правления KA Vaiko Хейки Лутса, предложения подрядчиков никогда не были особо благоприятными и - с учетом обстоятельств - разумными: «Надо учесть, что Харьюский уездный суд первой инстанции полностью не удовлетворил требование подрядчиков, да и Таллиннский окружной суд в первый раз тоже согласился с приговором уездного суда. Поворот произошел при рассмотрении дела Госсудом, вернувшим дело в окружной суд для повторного рассмотрения, причем с довольно скудными указаниями со своей стороны.
К сожалению, окружной суд при повторном рассмотрении пришел к диаметрально противоположному решению, а нашу кассационную жалобу Госсуд не посчитал нужным принять к рассмотрению. До последнего момента мы были уверены, что суды согласятся с нашей точкой зрения, как они делали это раньше. С учетом прежних точек зрения судов, предложение подрядчиков не было подходящим для нас. Требуемая подрядчиком сумма выросла «благодаря» долгому судебному процессу, в течение которого копились побочные требования в объеме, который и сама противная сторона посчитала неразумными в части требований к ней».
Как отметил представитель KRTL, KA Vaiko не пожелало добровольно выполнить вступивший в силу в декабре приговор Госсуда с требованием 216 тысяч, из-за чего судебный исполнитель арестовал почти всю принадлежащую предприятию недвижимость, в том числе недвижимость синимяэской школы.
«В декабре прошлого года мы произвели взаиморасчет этого требования со своими требованиями к строительному предприятию, - сказал Хейки Лутс. - Например, подрядчики не устранили зафиксированные при передаче здания недоделки, а также не выполнили гарантийные работы. Нам пришлось за свой счет заказывать эти работы на других предприятиях, чтобы обеспечить нормальную среду для работы школы и детсада. Взаиморасчет является одним из оснований для прекращения долговых отношений. К сожалению, подрядчики не согласились на взаиморасчет и обратились к судебному исполнителю. Установка запрещающих распоряжаться недвижимостью отметок - обычная практика в случае подобного исполнительного производства. KA Vaiko подало в Харьюский уездный суд иск о признании этого исполнительного производства недопустимым».
Лутс уточнил, что в случае запретительных отметок нельзя совершать сделки с данной недвижимостью. Однако у KA Vaiko по-прежнему имеется право на эксплуатацию, и работа школы и детсада продолжается в обычном порядке.
У муниципального KA Vaiko есть 30 дней времени на выполнение приговора суда.
Член правления KA Vaiko Хейки Лутс является также заместителем председателя городского собрания Нарва-Йыэсуу — самоуправления, ставшего правопреемником Вайвараской волости после состоявшейся административной реформы.
На вопрос, в состоянии ли предприятие само выполнить требование или для этого придется выделить деньги из бюджета Нарва-Йыэсуу, Лутс ответил, что сейчас они занимаются оценкой своих возможностей и постараются выполнить требование за счет собственных средств. «В то же время взвешиваем другие возможности разрешения ситуации», - добавил он.