ФОТО: DJI

Недавно в Нью-йорке состоялась очередная презентация новых "штук" от лидера в дроностроении компании DJI. О том, какие летательные аппараты были представлены общественности, пишет Георгий Калякин в техноблоге Digitark.

Что показали?

Компания представила новинки в линейке MAVIC PRO, а именно два летательных дрона под названием MAVIC 2 pro и MAVIC 2 ZOOM.

ФОТО: DJI

В чём разница?