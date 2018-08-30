Контент-маркетинг
Dji показала новые дроны Mavic 2 pro и Zoom
30 августа 2018, 11:04
Недавно в Нью-йорке состоялась очередная презентация новых "штук" от лидера в дроностроении компании DJI. О том, какие летательные аппараты были представлены общественности, пишет Георгий Калякин в техноблоге Digitark.
Что показали?
Компания представила новинки в линейке MAVIC PRO, а именно два летательных дрона под названием MAVIC 2 pro и MAVIC 2 ZOOM.
В чём разница?
Mavic 2 pro – это аппарат с более продвинутой камерой от шведской фирмы Hasselblad.