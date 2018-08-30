Езда по шоссе закончилась для двух мотоциклистов больницей

Первая авария произошла в 18.26, когда 26-летний мужчина на 5-м километре шоссе Вильянди-Рынгу потерял управление мотоциклом KTM, врезался в дорожное ограждение и упал. Скорая помощь доставила его в Вильяндискую больницу.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло в 21.04 на 54,4 километре шоссе Имавере—Вильянди—Каркси-Нуйа. Там 17-летний молодой человек на мотоцикле Yamaha, сворачивавший с второстепенной дороги, объехал двигавшийся по главной дороге автомобиль Renault Kangoo, за рулем которого находилась 42-летняя женщина. Скорая помощь доставила мотоциклиста в Вильяндискую больницу.