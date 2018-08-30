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Соцдемы призывают Таллинн сделать общественный транспорт бесплатным для всех

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Uued piletiliigid Pärnumaa ühistranspordis on rehkendatud arvestusega, et dotatsiooni suurus jääks samaks.

ФОТО: Mailiis Ollino

Фракция Социал-демократической партии направила в столичное горсобрание законопроект, согласно которому общественный транспорт в Таллинне предлагается сделать бесплатным для всех пассажиров без исключения. Соцдемы в своем обращении отмечают, что именно Центристская партия стала инициаторов внедрения бесплатного общественного транспорта в регионах.

Председатель фракции Райнер Вакра признал, что на данный шаг соцдемов побудило внедрение бесплатного общественного транспорта в различных уездах страны.

Желание министра экономики и инфраструктуры внедрить бесплатный уездный общественный транспорт стал реальностью 1 июля, когда во многих уездах страны за проезд перестали взимать деньги.

«Если по всей Эстонии никто не устанавливает каких-либо ограничений по отношению к пассажирам, то в Таллинне ситуация иная», - подчеркнули соцдемы в своем пресс-сообщении.

«Если мы хотим, чтобы общественный транспорт стал самым доступным и предпочитаемым средством передвижения, необходимо сделать его бесплатным для всех. Сейчас получается, что жители регионов вынуждены ездить по столице на машине, так как на них льготы не распространяются», - обосновал свою позицию Вакра.

Согласно законопроекту, столичный общественный транспорт мог бы стать бесплатным для всех пассажиров без исключения, включая туристов и студентов. В то же время пассажирам по-прежнему придется регистрировать свои поездки.

«Пора снять ограничения. Надо следовать примеру государства, где право на бесплатный проезд дает регистрация поездки», - добавил Вакра.

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