Фото: на Таллиннской окружной дороге съехал в кювет грузовик с прицепом
30 августа 2018, 11:24
Сегодня, 30 августа, в 9.54 полиция получила сообщение, что на виадуке Канама на Таллиннской окружной дороге съехал в кювет грузовик с прицепом, имеющий латвийские регистрационные номера.
По сообщению полиции, скорая помощь осмотрела водителя грузовика, с ним все в порядке. По данным полиции, он был трезв и имел соответствующую категорию прав. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Движение на месте происшествия незначительно нарушено, дорожные ограждения, знаки и освещение виадука повреждены.