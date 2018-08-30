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  • Фото: на Таллиннской окружной дороге съехал в кювет грузовик с прицепом

Фото: на Таллиннской окружной дороге съехал в кювет грузовик с прицепом

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Сегодня, 30 августа, в 9.54 полиция получила сообщение, что на виадуке Канама на Таллиннской окружной дороге съехал в кювет грузовик с прицепом, имеющий латвийские регистрационные номера.

По сообщению полиции, скорая помощь осмотрела водителя грузовика, с ним все в порядке. По данным полиции, он был трезв и имел соответствующую категорию прав. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Движение на месте происшествия незначительно нарушено, дорожные ограждения, знаки и освещение виадука повреждены.

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