Вот это новость! Теперь квартиру можно купить онлайн

По словам руководителя отдела продаж Endover Марко Мянниметса, речь идет о новом для Эстонии инновационном решении, и, насколько им известно, такая тенденция пока мало распространена и в других ближайших регионах.

«По сути, речь идет об интернет-магазине недвижимости, в котором можно купить квартиру, например, сидя дома на диване или находясь с семьей на отдыхе, то есть в удобное для себя время и в удобном месте. Бронирование занимает не более 10 минут. Иногда даже на то, чтобы просто договориться с менеджером по продажам о встрече, может уйти больше времени. Это дает уверенность, что никто другой не купит квартиру вашей мечты раньше вас», – говорит Мянниметс.

Чтобы осуществить бронирование, следует выбрать подходящую квартиру, заполнить обязательные графы, подтвердить бронирование и внести плату за бронирование. Система подключена к безопасному платежному центру, она соблюдает все юридические требования и требования безопасности, предъявляемые к заключению соглашений о покупке. Мянниметс объяснил, что данное решение отличается от других предлагаемых на рынке возможностей, поскольку речь идет о покупательском реальном решении и о реальной сделке, а не просто о проявлении интереса путем нажатия на кнопку бронирования.

Руководитель отдела продаж Endover также добавил, что внедрение новой и инновационной системы онлайн-бронирования – вполне логичный шаг, поскольку поведенческие привычки людей меняются, и нужно им соответствовать даже в более традиционных сферах. «Компания Endover всегда была новатором и предлагала решения, которые идут в ногу со временем и потребностями, чтобы народ получал именно то, что необходимо. В этом мы являемся законодателем трендов, и это подтверждает недавнее исследование, проведенное Kantar Emor и посвященное брендам, связанным с недвижимостью. Мы видим, что роль маклера уже не та, какой была раньше, люди хотят знакомиться с квартирами и принимать решения о покупке тогда, когда хотят этого сами, независимо от времени и места, хоть находясь на другом конце света. И это требует другого подхода!»

По словам Мянниметса, возможность онлайн-бронирования первой появилась у проекта Volta Loftid – две квартиры через сайт уже куплены. «Целевая группа Volta Loftid – это люди, которым нравится все новое, они ценят удобство и гибкие условия покупки. Поэтому мы предположили, что подобное решение сможет заинтересовать их. Совсем недавно мы открыли возможность бронирования и на сайтах других наших проектов, и в дополнение к Volta Loftid бронирование уже было осуществлено и по проекту Aurora Nova.

Повышенный интерес к онлайн-бронированию мы прогнозируем в связи с нашими проектами Премиум-класса, которые в скором времени появятся на рынке. Это, например, проект Klaussoni Kommivabrik, находящийся на границе Каламая и центра города, а также проект Ambassador на ул. Гонсиори, 9. По мнению Мянниметса, к проекту на Гонсиори, 9 ожидается повышенный интерес инвесторов, для которых скорость и удобство особенно важны.

В отношении последующих шагов Мянниметс сказал, что онлайн-бронирование – лишь первый шаг, и Endover будет последовательно развивать решения, связанные с продажами. «Интерактивные макеты, поворачивающиеся на 360 градусов 3D-изображения зданий и другие визуализирующие материалы занимают все больше места в деятельности, поддерживающей продажу недвижимости. В ближайшее время мы выпустим и другие интересные решения».

Система онлайн-бронирования – это новая для девелопера Endover деятельность, связанная с продажами, – наряду с традиционными способами покупки квартир она предлагает возможность бронировать недвижимость новым способом: сделку можно оформить на том же сайте, где вы знакомитесь с описанием проекта, планами и прочей информацией.