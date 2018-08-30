Вопрос читателя: может ли банк отказать в кредите игроку в лотерею?

Мы обратились в эстонские банки, чтобы прояснить этот вопрос. Как оказалось, на лотерею в наших банках смотрят иначе, чем на другие азартные игры.

Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма:

Анализируя ходатайства о предоставлении кредита, мы, прежде всего, обращаем внимание на расходы и обязательства. Если ходатайствующий о кредите редко играет в азартные игры и расходы не создают проблем для управления его денежным потоком, то получению кредита ничто не препятствует. Если же из-за трат на азартные игры человек не может вовремя оплатить обязательные расходы или если эти расходы непропорционально большие, то новое крупное долговое обязательство было бы неразумным.

Руководитель коммерческой линии кредитов под залог недвижимости Coop Pank Карин Осипова:

Покупка лотерейных билетов определенно не может быть препятствием при ходатайстве о получении кредита. Лотереи (например, Eesti Loto) не могут быть причиной отказа от выдачи кредита, если расходы клиента на лотерею существенно не влияют на его потребительские привычки.

Мы анализируем выписку со счета, чтобы выяснить, является ли человек заядлым игроком в казино или речь идет лишь о единичных посещениях. Частые посещения казино – один из факторов риска, который мы учитываем при принятии решения о выдаче или невыдаче кредита, однако не всегда это решение может быть негативным. Например, в случае жилищного кредита важнейшие критерии – объем доходов и обязательств, а также ценность залога.

Пресс-секретарь SEB Эвелин Аллас:

SEB исходит из принципов ответственного кредитования и тщательно анализирует доходы и обязательства ходатайствующего и его семьи. При получении жилищного кредита важно, чтобы у клиента был стабильный доход, достаточное самофинансирование, а количество обязательств, по сравнению с доходами, не было слишком большим. Поскольку доходы и ежедневные расходы людей, желающих получить кредит, различны, каждый получатель кредита и его ходатайство рассматриваются отдельно. Кроме того, рассматривается приобретаемый объект, его состояние, а также прежнее финансовое поведение клиентов и их потребительские привычки.

Не в пользу ходатайствующего о кредите говорят частые долги и задолженности по взятым на себя обязательствам, а также пристрастие к азартной игре.

Пресс-секретарь LHV Прийт Рум:

При выдаче кредитов LHV исходит из принципов ответственного кредитования. Мы не считаем ответственным давать кредит клиенту, который увлекается азартными играми. Игра в лотерею в пределах развлечения нормального человека не является препятствием для выдачи кредита.