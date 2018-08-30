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  • Новости средневековья: итальянского футболиста дисквалифицировали за богохульство

Новости средневековья: итальянского футболиста дисквалифицировали за богохульство

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Rolando Mandragora

ФОТО: FRANCK FIFE / AFP

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Удинезе" Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульство, сообщает Postimees.

Футболист наказан за "кощунственные высказывания" во время матча с "Сампдорией" (1:0), который прошел 26 августа.

Эпизод избежал внимания судей, но дисциплинарный орган серии А проанализировал трансляцию и нашел доказательства, что слова 21-летнего Мандрагоры являются богохульством.

В частности, он оскорбил Деву Марию и сравнил бога с собакой. "На телевизионной картинке совершенно четко видно, как футболист делает богохульные ремарки, это смогли идентифицировать по губам игрока", - сказано в сообщении.

"Удинезе" в ближайшем матче чемпионата Италии в воскресенье встретится в гостях с "Фиорентиной". Мандрагора пропустит эту встречу.

В итальянском футболе с 2010 года действует положение запрещающее оскорбления кого-либо из богов.

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