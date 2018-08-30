Новости средневековья: итальянского футболиста дисквалифицировали за богохульство

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Удинезе" Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульство, сообщает Postimees.
Футболист наказан за "кощунственные высказывания" во время матча с "Сампдорией" (1:0), который прошел 26 августа.
Эпизод избежал внимания судей, но дисциплинарный орган серии А проанализировал трансляцию и нашел доказательства, что слова 21-летнего Мандрагоры являются богохульством.
В частности, он оскорбил Деву Марию и сравнил бога с собакой. "На телевизионной картинке совершенно четко видно, как футболист делает богохульные ремарки, это смогли идентифицировать по губам игрока", - сказано в сообщении.
"Удинезе" в ближайшем матче чемпионата Италии в воскресенье встретится в гостях с "Фиорентиной". Мандрагора пропустит эту встречу.
В итальянском футболе с 2010 года действует положение запрещающее оскорбления кого-либо из богов.
#UdineseSampdoria— Ernesto Cipullo (@CipulloErnesto) August 26, 2018
Che campione Rolando #Mandragora! 😂 pic.twitter.com/9wtj2vjMmf