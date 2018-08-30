Фото: на Ярвевана-теэ автомобиль перевернулся через крышу
30 августа 2018, 11:56
Сегодня, 30 августа, в 10.15 на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся через крышу.
Легковой автомобиль ехал по Пярнускому шоссе и стал поворачивать на Ярвевана-теэ.
По первоначальным данным, водитель потерял управление, переехал дорожное ограждение, перевернулся через крышу и столкнулся с другой легковушкой, которая ехала по Ярвевана-теэ в сторону Ласнамяэ.
В ДТП никто не пострадал. Обе находившиеся за рулем женщины были трезвы, у них есть соответствующая категория прав.