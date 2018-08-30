Чт, 30.08.2018
Утверждать, что система юстиции прогнила, так же хорошо, как утверждать, что прогнили исполнительная или законодательная власти Райт Марусте
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: на Ярвевана-теэ автомобиль перевернулся через крышу

Фото: на Ярвевана-теэ автомобиль перевернулся через крышу

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня, 30 августа, в 10.15 на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся через крышу.

Легковой автомобиль ехал по Пярнускому шоссе и стал поворачивать на Ярвевана-теэ.

По первоначальным данным, водитель потерял управление, переехал дорожное ограждение, перевернулся через крышу и столкнулся с другой легковушкой, которая ехала по Ярвевана-теэ в сторону Ласнамяэ.

В ДТП никто не пострадал. Обе находившиеся за рулем женщины были трезвы, у них есть соответствующая категория прав.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ