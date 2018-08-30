Названа профессия, стремительно набирающая популярность в Эстонии

«Работники сестринского дела обладают ключевым значением в нашем здравоохранении. Роль и ответственность сестер со временем только возрастает, как в центрах здоровья первичного уровня, так и в сфере индивидуальной сестринской помощи», – сказала министр Рийна Сиккут, которая сегодня примет участие в открытии корпуса Таллиннской высшей школы здравоохранения.

По словам министра, чтобы идти в ногу с растущими нуждами системы здравоохранения и обеспечить смену сестринских работников, необходимо постепенно увеличивать число учебных мест на специальностях сестры и акушера и вносить вклад как в учебную, так и в рабочую среду.

В конце 2016 года министерство социальных дел, министерство образования и науки, Таллиннская высшая школа здравоохранения, Тартуская высшая школа здравоохранения, Союз больниц Эстонии, Союз сестер Эстонии и Общество акушерок Эстонии заключили консенсусное соглашение об увеличении числа учебных мест сестер и акушерок и улучшения возможностей для практики.

«Наша общая цель – увеличить число учебных мест. Это получилось, и мы рады этому. Кроме того, в 2018 году прием на специальность сестры увеличился даже больше, чем мы договорились в соглашении», – отметила Сиккут.

В Таллиннской высшей школе здравоохранения в этом году к учебе приступит 300 будущих сестер. Также в Тартуской высшей школе здравоохранения есть 208 учебных мест. Еще в 2014 году общее число учащихся было меньше более чем на треть (324). В двух учебных заведениях в этом году будет открыто 55 учебных мест для желающих учиться на акушера.

«Я верю и надеюсь, что все учащиеся и выпускники знают и чувствуют, как сильно они нужна нам в здравоохранении. Я хотела бы поддержать всех тех, кто сомневается: идти учиться на сестру или нет. Конечно, выбирайте эту специальность», – призывает министр.

Также инициированный в 2015 году проект «Сестры назад в здравоохранение» - один из шагов в том направлении, чтобы привлечь сестер – столь важный человеческий ресурс – в здравоохранение. В этом году в рамках этого проекта к работе приступил курс из 26 сестер, которые были некоторое время вне сферы здравоохранения. Министр обещает, что министерство социальных дел продолжит работу по проекту и в будущем.

По словам Сиккут, направленные начиная с этого года в здравоохранение дополнительные средства позволяют постепенно повышать зарплаты медиков, но, помимо зарплаты, несомненно важна и современная учебная и трудовая среда. «Открываемые сегодня новые помещения в Таллиннской высшей школе здравоохранения безусловно также необходимы для этого», – добавила Сиккут.

С созданием новых центров здоровья увеличится роль семейных врачей и сестер, на первичном уровне будут больше прежнего оказывать акушерскую помощь, услуги домашней сестры и физиотерапевта, более чем в половине новых центров здоровья приступят к работе ответственные за психическое здоровье сестры. Также министерство анализирует возможность предоставить в будущем семейным сестрам право открывать больничные листы, чтобы, таким образом, освободить время семейного врача для выполнения тех задач, которые находятся исключительно в его компетенции.