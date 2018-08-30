Галерея: квартира с антикварной мебелью в панельном доме

30 августа 2018, 12:25
Правда, мы не уверены, что мебель в самом деле антикварная, хотя маклеры называют ее именно так. Возможно, это просто отличная стилизация. Тем не менее интерьер не лишен вкуса, а рассматривать такие фотографии всегда интересно.
В центре Таллинна, на тихой улице Марди, в новом доме постройки 2014 года продается четырехкомнатная квартира площадью 84,8 квадратных метра, с двумя лоджиями - 3,7 м2 и 2,8 м2 и двумя туалетами. Имеется кладовка и парковочное место в подземном гараже.
Все комнаты изолированные. Квартира полностью обставлена и продается со всей мебелью, техникой и, наверное, с предметами интерьера. Хотя, если честно, об этом умалчивают оба маклера из двух разных бюро недвижимости, занимающиеся продажей квартиры.