Будьте бдительны! До Эстонии добралась новая мошенническая схема

Сам обман достаточно прост – жертвам звонят или отправляют электронное письмо из-за границы (чаще всего из Великобритании) и пытаются запугать, вызвать панику или же сочувствие. Мошенники заявляют, что жертва имеет задолженность, что что-то плохое случилось с близкими или просят совершить пожертвование в помощь больным раком. Для покрытия расходов, как правило, необходимо купить подарочные карты iTunes номиналом в 100 евро и отправить коды активации мошенникам. После этого часто следует угроза о взыскании дополнительных штрафов в том случае, если «перевод» не поступит сразу.

Чаще всего на крючок попадаются люди старшего возраста. Однако, мошенникам удается провести и более технологически подкованных людей. Например, мошенники заявляют, что подарочные карты необходимы для использования услуг Apple Pay.

Почему именно iTunes?

Не секрет, что продукция компании Apple крайне популярна. Благодаря этому мошенникам достаточно просто перепродать подарочные карты на аукционах или через социальные сети. Чаще всего карты продают значительно дешевле их реальной стоимости. Например, карты номиналом 100 евро продают за 75 евро.

Как избежать обмана?

Не покупайте подарочные карты iTunes в том случае, если Вы не планируете использовать сервисы iTunes Store, App Store, iBooks Store, iCloud и Apple Music. Оплачивать какие-либо другие сервисы и товары с помощью подарочных карт iTunes нельзя!

Никогда не передавайте код активации с подарочных карт iTunes третьим лицам.