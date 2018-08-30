LG показала первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K

Также LG поделилась своими планами и надеждами. В результате ожидаемого увеличения объемов OLED-телевизоров на рынке в два раза в 2018 году и превышения показателя в девять миллионов единиц к 2022 году, LG планирует продолжить наращивать долю OLED-телевизоров в сегменте моделей премиум-класса и ускорить темпы перехода потребителей на OLED-телевизоры. Учитывая тот факт, что рынок телевизоров с разрешением 8K все еще находится в стадии становления, ожидается, что к 2022 году рост превысит 5 миллионов единиц, а LG надеется возглавить рынок ультра-премиум класса с новой технологией 8K OLED TV.