Вне дома: неожиданная трактовка живописи Михеля Зиттова шеф-поваром ресторана Monaco

Известно, что художник Михель Зиттов родился в Таллинне в семье фламандского резчика по дереву и дочери состоятельного шведского купца из Финляндии. После стажировки в мастерской Мемлинга в Брюгге и, вероятно, посещения Италии, был придворным художником при дворе Изабеллы Кастильской в Толедо, побывал во Фландрии и, вероятно, в Лондоне. В 1506 году художник вернулся в родной Ревель, где поселился на улице Ратаскаеву и стал главой гильдии художников.

Зиттов-портретист считался одним из значительных художников своего времени. Так что мы можем гордиться своим земляком, большая выставка работ которого в KUMU стала огромным культурным событием этого лета.

Шеф-повар ресторана Monaco Вирко Тугевус. ФОТО: Лаури Лаан.

Но не одной культурой живы таллиннцы. Вирко Тугевус, шеф-повар ресторана Monaco, который находится в Nordic Hotel Forum, вдохновленный работами Зиттова, придумал меню гала-ужина. Дело в том, что KUMU и Nordic Hotel Forum связывают многолетние партнерские отношения. Вообще отель поддерживает различные культурные события страны. Вот и на этот раз состоялось мероприятие, в котором соединились интеллектуальные впечатления от старинной живописи с гастрономическими впечатлениями от интересных блюд.

Как же работала фантазия повара? Ведь Зиттов - прежде всего портретист, а не автор натюрмортов! Но если присмотреться к картинам художника, на многих из них можно отыскать путеводную ниточку в мир кулинарии.

Вот, например, мадонны художника. Одна из них держит яблоко - распространенный мотив в живописи. И Вирко сочиняет комплимент в виде яблочного сорбе с мартини и чипсом из сотового меда и ягод можжевельника.

Михель Зиттов. Мадонна с младенцем. ФОТО: KUMU.

А вот другая картина, изображающая мадонну с младенцем. Младенец одной рукой поглаживает птичку, и Вирко придумывает оригинальнейшую закуску: в рюмке нам подают копченую перепелиную ножку на подушке из баклажанного крема с зернами пшеницы сорта спельта.

Закуска: копченая перепелиная ножка с баклажанным кремом и зернами спельты. ФОТО: Вера Копти.

Вместо ложки используется сама перепелиная ножка, очень, кстати, для этой цели подходящая: держишь ножку за коготки и зачерпываешь остальной перепелиной частью ароматный крем из баклажана, в котором задорно похрустывают зернышки пшеницы!

На картине, изображающей святого Иакова опять же с Марией и младенцем, наш шеф разглядел ракушки и подал, разумеется, гребешки! Решение не слишком оригинальное, но очень вкусное.

Михель Зиттов. Диптих. Справа, внизу, у ног одного из святых - свинка. ФОТО: KUMU.

А рассматривая изображение святых Адриана и Антония, у ног которых художник написал поросенка, Тугевус придумал следующее блюдо. В качестве основного блюда нам подали приготовленные в сувиде тающие во рту щеки иберийской свиньи с овощами на гриле, кремом из топинамбура и винно-розмариновым соусом.

Основное блюдо: щеки иберийской свиньи. ФОТО: Вера Копти.

Поданное на глянцевой темно-синей тарелке, в которой отражались дрожащие огоньки свечей, это блюдо визуально очень гармонировало с живописью прославленного таллиннца.

Завершил ужин, естественно, десерт. Но какой! Источником вдохновения для повара послужила, наверное, самая известная работа Михеля Зиттова - портрет молодого человека в красной шапке.

Портрет молодого человека в красной шапке. ФОТО: KUMU.

Нежнейшее миндально-ореховое парфе было покрыто ярко-красной ягодной глазурью, а свежие ягоды стали отличным дополнением к сладкому, но не приторному блюду. А красиво-то как!

Десерт: орехово-миндальное парфе. ФОТО: Вера Копти.

Очень жаль, что, как и многие другие кулинарные события, этот ужин был одноразовым мероприятием. Зато вы теперь знаете, что в ресторане Monaco в отеле Nordic Forum работает не просто шеф-повар, а знаток и любитель живописи, а выставка Михеля Зиттова продлится до 16 сентября. Еще можно успеть.